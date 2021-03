Yaphet Frederick Kotto est né le 15 novembre 1939 à Harlem et a grandi dans le Bronx. Son père était une royauté camerounaise, a rapporté The Baltimore Sun. Sa mère était d’origine panaméenne et antillaise. Le couple s’est séparé lorsque M. Kotto était enfant et il a été élevé par ses grands-parents maternels.

