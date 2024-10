Yann LeCun de Meta déclare que les inquiétudes concernant la menace existentielle de l’IA sont une « pure bêtise »

Yann LeCun, pionnier de l’IA, ne pense pas que l’intelligence artificielle soit réellement sur le point de devenir intelligente.

LeCun — professeur à l’Université de New York, chercheur principal à Meta et lauréat du prestigieux Prix ​​​​AM Turning – a déjà exprimé ouvertement son scepticisme, par exemple tweeter qu’avant de nous soucier du contrôle de l’IA super intelligente, « nous devons avoir un début de conception d’un système plus intelligent qu’un chat domestique ».

Il a développé ses opinions dans une interview avec le Wall Street Journaloù il a répondu à une question sur le fait que l’IA deviendrait suffisamment intelligente pour constituer une menace pour l’humanité en disant : « Vous allez devoir pardonner mon français, mais c’est de la pure bêtise. »

LeCun a fait valoir que les grands modèles de langage actuels manquent de certaines capacités clés au niveau du chat, comme la mémoire persistante, le raisonnement, la planification et la compréhension du monde physique. Selon lui, les LLM démontrent simplement que « vous pouvez manipuler le langage sans être intelligent » et ne mèneront jamais à une véritable intelligence générale artificielle (AGI).

Ce n’est pas qu’il soit complètement sceptique contre l’AGI. Cependant, il a déclaré que de nouvelles approches seront nécessaires. Par exemple, il a souligné le travail de digestion de vidéos du monde réel réalisé par son équipe de recherche fondamentale en IA chez Meta.