Yanks C Sánchez, dernier joueur testé positif au COVID-19

NEW YORK: Le receveur Gary Snchez est devenu le dernier joueur des Yankees de New York à être testé positif pour le coronavirus jeudi après que les lanceurs partants Jordan Montgomery et Gerrit Cole ont été écartés par COVID-19 plus tôt dans la semaine.

Le manager Aaron Boone a déclaré que le résultat positif pour Snchez provenait d’un test rapide et que les Yankees attendaient les résultats d’un test PCR.

Après le match de lundi contre Baltimore, Cole a été testé positif et a été rayé de son départ prévu le lendemain. Montgomery a été testé positif mardi.

Je suppose que je ne me soucie guère de tout, mais nous devons juste continuer à faire de notre mieux, a déclaré Boone alors que les Yankees se préparaient à affronter Seattle.

Les trois résultats positifs sont survenus après le retour des Yankees après avoir disputé six matchs contre les Rays de Tampa Bay et les Marlins de Miami en Floride, où les cas de COVID-19 augmentent.

Nous étions en Floride la semaine dernière et c’est l’un des endroits où le nombre de cas augmente et des choses comme ça, a déclaré Boone. Donc je suis sûr que cela aurait pu jouer un rôle, mais il est difficile de savoir qui a contracté quoi, quand et comment.

Au moins 85% des joueurs new-yorkais sont vaccinés, ce qui entraîne un assouplissement des restrictions, mais les Yankees ont encore été durement touchés ces derniers temps.

Depuis la pause des All-Star, le voltigeur vedette Aaron Judge, le troisième but Gio Urshela et le receveur remplaçant Kyle Higashioka ont été testés positifs avec les releveurs Wandy Peralta et Jonathan Loaisiga.

Snchez frappe .216 avec 17 circuits et 39 points produits en 84 matchs. Il n’a pas commencé mercredi mais est entré dans la victoire 10-3 de New York sur Baltimore en tant que frappeur de pincement.

Pour remplacer Snchez, Rob Brantly a été rappelé de Triple-A Scranton/Wilkes Barre.

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici