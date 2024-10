Yankees vs Dodgers World Series Game 4 : partants, alignements, comment regarder

Les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York s’affrontent dans le match. Série mondiale avec le match 4 mardi ( 20 h 08 HE sur FOX ).

C’est la 12ème fois que ces franchises emblématiques se battent pour un championnat, mais la première fois depuis 1981.

Les Dodgers ont remporté les trois premiers matchs de cette série et ne sont plus qu’à une victoire de remporter le huitième championnat de la franchise.

Voici les informations sur le match 4, y compris comment regarder, les compositions potentielles et plus encore.

Comment puis-je regarder les World Series ?

Chaque match sera diffusé sur FOX et chaque concours devrait débuter à 20 h 08 HE. Voici le planning :

Qui est favorisé ?

Les Yankees sont actuellement favoris pour remporter le match 4, tandis que les Dodgers sont favorisés ( -2000 ) pour remporter la série.

Qui commencera le match 4 ?

Les Yankees débuteront Luis Gil. Les Dodgers ont nommé le releveur Ben Casparius comme premier match de leur match contre l’enclos des releveurs.

Qui sera dans l’alignement pour le Game 4 ?

Il n’y a pas eu de changements majeurs, juste quelques ajustements mineurs, comme la séparation des Yankees d’Aaron Judge et de Giancarlo Stanton. Shohei Ohtani reste dans l’alignement de Los Angeles

Yankees

Gleyber Torres 2B Juan Soto RF Aaron juge FC Jazz Chisholm 3B Giancarlo Stanton DH Anthony Rizzo 1B Anthony Volpé SS Austin WellsC Alex Verdugo LF

Dodgers

Shohei Ohtani DH Paris sur Mookie RF Freddie Freeman 1B Teoscar Hernández LF Max Muncy 3B Kiké Hernández FC Gavin Lux2B Will Smith C Tommy Edman SS