Yankees une victoire des World Series après avoir remporté le match 4 contre Cleveland en ALCS | MLB

Le plus proche des étoiles de Cleveland, Emmanuel Clase, a accordé deux points en neuvième manche et les Yankees de New York se sont rapprochés d’une autre Série mondiale, battant les Guardians 8-6 vendredi soir pour prendre une avance de 3-1 dans la série de championnats de la Ligue américaine.

Gleyber Torres a frappé un simple RBI et New York a marqué son feu vert alors que l’arrêt-court Brayan Rocchio a lancé le grounder d’Alex Verdugo pour une erreur.

C’était un neuvième désordonné pour Clase (0-2) alors que le meilleur releveur du baseball a changé pour la deuxième nuit consécutive.

New York a obtenu trois simples au neuvième contre le droitier, qui a accordé des circuits consécutifs lors de la huitième manche du match 3, mais a été sauvé lorsque les Guardians ont obtenu des circuits de deux points aux neuvième et dixième.

Giancarlo Stanton a réussi un circuit de trois points et Juan Soto a réussi un tir de deux points pour les Yankees, qui peuvent se qualifier pour leur 41e Série mondiale avec une victoire lors du cinquième match samedi soir.

Austin Wells a également marqué pour New York.

Les Guardians risquent l’élimination en séries éliminatoires pour la deuxième fois. Ils se sont ralliés à l’ALDS pour dépasser Détroit et devront remporter trois victoires consécutives, dont deux au Yankee Stadium, pour avoir une chance de mettre fin à leur sécheresse de 76 ans dans les World Series.

Pour la deuxième soirée consécutive, l’enclos des releveurs de New York a perdu une avance tardive. Les Guardians ont marqué trois points au septième, un au huitième et ont menacé au neuvième, mettant deux coureurs sur les buts.

Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est adressé à Tommy Kahnle – et non à Luke Weaver – pour les trois derniers retraits et le droitier a réussi à repousser Cleveland, ce que les releveurs de New York n’ont pas pu faire jeudi.

Le parcours de 404 pieds de Stanton en sixième manche contre Cade Smith a donné une avance de 6-2 aux Yankees.

Cleveland a marqué trois fois en septième et la recrue Jhonkensy Noel, qui a réussi un coup sûr en neuvième manche lors du troisième match, a fait frissonner Progressive Field en s’envolant vers la piste d’avertissement.

Cleveland a égalisé en huitième lorsque les Yankees, qui se sont blessés sur le terrain et sur les buts, ont raté un jeu facile dans le champ intérieur.

Bo Naylor a doublé et a progressé sur un grounder intérieur. Mark Leiter Jr., ajouté à la liste ALCS des Yankees plus tôt dans la journée en remplacement d’une blessure, a fait apparaître Steven Kwan. Leiter a semblé sortir de la manche lorsque David Fry, l’une des stars du home run du troisième match de Cleveland, a frappé un lent grounder sur le côté droit.

Leiter a chargé le ballon sur l’herbe et l’a ramassé à mains nues alors qu’il s’approchait de la ligne des fautes vers le premier, mais le ballon a traversé les jambes du joueur de premier but Anthony Rizzo, permettant à Naylor de marquer le point égalisateur.

Stanton, qui a frappé des circuits consécutifs avec Aaron Judge en huitième manche jeudi, a donné aux Yankees une avance de quatre points avec son 15e circuit en carrière en séries éliminatoires.

Smith a marché en solo en début de sixième et Judge a marqué un simple avant que Stanton ne conduise une balle rapide 1-2 de Smith dans les gradins où un contingent important de fans des Yankees attendaient qu’elle atterrisse.

Stanton a égalé Carlos Beltrán et Nelson Cruz pour le plus grand nombre de circuits lors des 35 premiers matchs éliminatoires en carrière. Stanton est également passé à égalité avec Judge et Babe Ruth pour la quatrième place de l’histoire du club.