Yankees-Dodgers World Series, match 1 Le saviez-vous

Le grand chelem de Freddie Freeman a renvoyé les Dodgers chez eux heureux avec une victoire qui rappelle celle de 1988 à plus d’un titre. Le jeu a commencé à 17 h 11 (heure du Pacifique) et a duré 3 heures et 27 minutes – et s’est terminé à 20 h 38. Le premier match de 1988 a débuté à 17 h 35 et a duré 3 h 04 – terminé à 8 h 39.