Yankees 6-5 Royals (5 octobre 2024) Récapitulatif du match

NEW YORK — Alex Verdugo a réussi un simple décisif en septième manche et a sauvé au moins un point avec un attrapé glissé le long de la ligne du champ gauche, propulsant les Yankees de New York contre les Royals de Kansas City 6-5 samedi soir dans leur Ouverture de la série AL Division.

Gleyber Torres de New York et MJ Melendez de Kansas City ont réussi des circuits de deux points dans un match aller-retour au cours duquel les Royals ont perdu des avances de 1-0, 3-2 et 5-4 et les Yankees n’ont pas réussi à tenir 2-1 et 4-3 marges. Il s’agissait du premier match éliminatoire avec cinq changements de tête, selon le Bureau des sports d’Elias.

« Quel match! » » a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone.

Les lanceurs de Kansas City ont égalé leur record de la saison avec huit buts sur balles, forçant deux points en cinquième manche. Les Yankees n’étaient que 1 sur 11 avec des coureurs en position de but avant que Verdugo n’aligne un simple perdant Michael Lorenzen.

Le coup sûr de Verdugo a marqué Jazz Chisholm Jr., qui a marqué un simple en tête et a volé le deuxième sur un jeu autorisé à la suite d’une revue vidéo.

« Je pense que nous avions un très bon argument selon lequel cela aurait dû être annulé », a déclaré le manager des Royals, Matt Quatraro.

Boone a lancé un Verdugo effondré dans la recrue gauche Jasson Domínguez dans une décision influencée par la défense.

« J’ai l’impression d’être assez réel avec moi-même », a déclaré Verdugo. « Comme si les fans me huaient, les fans s’en prenaient à moi. Je le comprends. Moi aussi, je me huais.

Verdugo est entré dans un dérapage de 3 en 25 au marbre.

« J’ai juste en quelque sorte laissé les choses devenir un peu incontrôlables », a déclaré Verdugo. « Pour moi, il s’agissait simplement de m’appuyer vraiment sur mes gars au club-house. Ils m’ont tous soutenu. Ils savent tous quel genre de joueur je suis et comment j’ai joué tout au long de ma carrière et n’arrêtaient pas de me dire : « Mec, ne laisse pas cette saison ou ce petit aperçu gâcher toute ton année. » Vous pouvez rattraper beaucoup de choses en séries éliminatoires.

Alors que les Yankees menaient 3-2, Verdugo a réussi un attrapé glissant sur le ballon de Michael Massey en quatrième manche juste à l’intérieur de la ligne pour bloquer deux coureurs. La balle a touché le talon du gant de Verdugo et a rebondi sur sa poitrine avant qu’il ne l’attrape à main nue.

« Dieu merci, il est passé à la main gauche, donc tout s’est bien passé », a-t-il déclaré.

Chisholm, jouant au troisième but cette année pour la première fois après que les Yankees l’ont acquis de Miami à la date limite des échanges en juillet, a réalisé trois bons jeux défensifs, dont deux avec l’aide du joueur de premier but Oswaldo Cabrera, commençant à cause des doigts fracturés d’Anthony Rizzo.

Quatre releveurs des Yankees se sont combinés pour n’accorder qu’un point non mérité en quatre manches après la sortie de l’as Gerrit Cole, mécontent de sa performance. Clay Holmes, démis de ses fonctions de plus proche le mois dernier, a travaillé 1 2/3 de manche sans but pour la victoire. Luke Weaver a obtenu quatre retraits consécutifs pour l’arrêt lors de ses débuts en séries éliminatoires.

La star des Yankees, Aaron Judge, a obtenu une fiche de 0 sur 4 avec trois retraits au bâton, et la vedette des Royals, Bobby Witt Jr., a été de 0 sur 5, aboyant contre l’arbitre du marbre Adam Hamari après une troisième frappe annoncée au neuvième.

Juan Soto est allé 3 pour 5 et a expulsé Salvador Perez en deuxième manche en essayant de marquer du deuxième sur le simple de Melendez vers la droite. Le joueur de premier but de Kansas City, Yuli Gurriel, a expulsé des coureurs au marbre sur des grounders aux premier et cinquième.

Après une journée de congé entre les matchs 1 et 2, la série entre les meilleurs Yankees de l’AL et les Royals wild-card reprend lundi soir. Ces équipes se sont rencontrées lors de quatre séries éliminatoires de 1976 à 1980, les Yankees remportant les trois premières et étant balayés dans la dernière.

Cole a accordé quatre points – trois mérités – et sept coups sûrs en plus de cinq manches. Le partant des Royals Michael Wacha a accordé trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en plus de quatre manches.

Tommy Pham a réussi un ballon sacrifice en deuxième manche et Torres a donné l’avantage aux Yankees 2-1 en troisième avec un circuit de 339 pieds juste au-dessus du petit porche du champ droit.

Le circuit de deux points de Melendez au quatrième a donné à Kansas City une avance de 3-2, mais les lanceurs des Royals ont délivré quatre buts sur balles de sept lancers au cinquième, forçant des points avec des buts sur balles d’Angel Zerpa à Austin Wells et de John Schreiber à Anthony Volpe. Les Yankees n’avaient pas obtenu deux buts sur balles lors d’un match éliminatoire depuis Bullet Joe Bush et Joe Dugan contre Rosy Ryan des Giants de New York lors du sixième match de la Série mondiale de 1923.

« Ils ont regardé beaucoup de terrains. Nous étions proches, mais pas assez bons pour qu’ils comptent », a déclaré Zerpa par l’intermédiaire d’un interprète.

L’erreur de lancer de Volpe à l’arrêt-court a permis au frappeur de pincement Garrett Hampson de marquer un simple de deux points en sixième manche grâce à un champ intérieur nul qui a donné l’avance aux Royals 5-4. Wells, dans une glissade de 2 en 43, a égalisé le score dans la moitié inférieure avec un simple RBI à deux retraits contre Lorenzen.

SUIVANT

Carlos Rodón de New York (16-9, 3,96 ERA) entame le deuxième match de la série au meilleur des cinq contre Cole Ragans des Royals (11-9, 3,14) dans un affrontement de gauchers.

