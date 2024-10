Yankees 5-2 Guardians (14 octobre 2024) Récapitulatif du match

NEW YORK — Le home run de Juan Soto a percé le lancer de Cleveland, qui s’est ensuite déchaîné.

Soto a donné l’avantage à New York dans une troisième manche de trois points, Carlos Rodón a remporté sa première victoire en séries éliminatoires et les Yankees ont battu les Guardians 5-2 lundi soir lors d’un match d’ouverture de la AL Championship Series qui comprenait Cleveland lance cinq lancers sauvages et marche sept frappeurs.

Giancarlo Stanton a ajouté son 13e circuit en carrière en séries éliminatoires pour les Yankees, qui cherchent un 41e fanion AL et leur premier depuis qu’ils ont remporté le titre en 2009.

« Obtenir la victoire dès le départ est important », a déclaré Stanton. « C’est un message en soi. »

Cleveland est devenu la deuxième équipe à lancer deux lancers sauvages marquant des points lors d’une manche en séries éliminatoires et a égalé un record en séries éliminatoires avec cinq au total. Les lanceurs des Gardiens en ont marché six sur une période de neuf frappeurs et neuf au total.

« Ils ne courent pas beaucoup après », a déclaré le manager des Guardians, Stephen Vogt. « Si je retiens quelque chose de ce soir, nous devons simplement mieux attaquer la zone. »

Les frappeurs de New York ont ​​marché 34 fois en cinq matchs éliminatoires.

« C’est ce dont ils sont capables. C’est dans leur ADN », a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone. « Nous avons battu cela – nous l’avons martelé. »

Le deuxième match aura lieu au Yankee Stadium mardi soir. Cette année, les équipes qui ont remporté le premier match d’une série au format 2-3-2 ont gagné 66 fois sur 99.

Soto est arrivé 7 sur 11 avec deux circuits contre Cobb. Devant une salle comble de 47 264 personnes, dont une pop star Taylor SwiftSoto a frappé son premier circuit en séries éliminatoires pour New York quand il a conduit un curseur haut de Alex Cobb dans l’enclos des releveurs des Yankees au centre droit.

Il a fait un cercle en direction des releveurs alors qu’il contournait le premier.

« Il n’y a que moi et l’enclos des releveurs. » » dit Soto en souriant. « Nous gardons cela pour nous. »

Rodón a rebondi après la seule défaite des Yankees en Division Series, limitant les Guardians à une paire de simples avant le circuit de Brayan Rocchio en sixième manche.

« L’objectif était simplement de garder le contrôle, de garder le contrôle de ce que je peux faire, évidemment physiquement et émotionnellement », a déclaré Rodón. « Je pensais avoir bien exécuté ça ce soir. »

Le circuit de Stanton en septième manche a porté l’avance à 5-1. Steven Kwan a réduit le déficit des Guardians en prolongeant sa séquence de coup sûr en séries éliminatoires à un record d’équipe de 11 matchs avec un simple RBI en huitième contre Clay Holmes.

Luke Weaver soulagé avec des coureurs dans les virages. Il a retiré le frappeur de pincement Will Brennan et a retiré José Ramírez sur un groundout, puis a suivi un premier but sur balles au neuvième avec trois retraits consécutifs pour son quatrième arrêt en séries éliminatoires.

Faisant sa première apparition en séries éliminatoires en 11 ans, Cobb a marché sur les buts chargés en troisième et le releveur recrue Joey Cantillo a lancé deux lancers sauvages marquant des points.

Cantillo a réalisé quatre lancers sauvages au total, un de moins que le record d’un match éliminatoire établi par Rick Ankiel de Saint-Louis lors du match d’ouverture de la NL Division Series 2000 contre Atlanta. La seule autre fois où une équipe a marqué deux fois sur des terrains sauvages lors d’une manche d’après-saison, c’était par le Minnesota contre Tim Hudson et Ted Lilly d’Oakland lors de la série AL Division 2002.

« Cette performance a évidemment fait la différence dans le match, donc c’est de ma faute », a déclaré Cantillo.

Cobb a perdu 0-2 en séries éliminatoires, effectuant seulement son cinquième départ en une année limitée par les blessures. Il a lancé 36 des 65 lancers pour des frappes, n’obtenant qu’un seul swing et un échec, et a accordé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en 2 2/3 de manches.

Cobb, qui a subi une opération à la hanche le 31 octobre dernier, a été retiré en raison d’une oppression à la hanche et d’un spasme au dos.

« Cela dure depuis un petit moment mais, évidemment, j’ai subi une intervention chirurgicale et des poussées de tendinite de temps en temps », a déclaré Cobb. « Parfois, le dos se contracte en même temps. »

Rodón en a retiré neuf et n’en a pas marché, obtenant 25 ratés sur 53 swings, ce qui correspond au quatrième plus grand nombre de ratés dans un match éliminatoire depuis le début du suivi des lancers en 2008. Ses lancers se sont tellement cassés que le receveur Austin Wells a dû lancer au premier trois fois sur retraits au bâton pour les putouts.

« Il était parfaitement maître de lui-même et de ses émotions », a déclaré Boone.

Pourtant, New York sait qu’il ne s’agissait que d’un seul match. Les Yankees ont ouvert l’ALCS 2019 avec une victoire à Houston, puis en ont perdu trois de suite et ont été éliminés en six matchs.

« À nos yeux, nous n’avons encore rien fait », a déclaré Stanton. « Nous devons gagner trois sur six, et nous considérons cela comme trois sur trois. »

SALLE DES FORMATEURS

Yankees : LHP Nestor Cortes (tension fléchisseur du coude lanceur) doit lancer une deuxième séance d’enclos des releveurs mercredi et est une possibilité pour l’alignement des World Series, si les Yankees avancent.

SUIVANT

Les Yankees RHP Gerrit Cole effectuent son troisième départ en séries éliminatoires mardi après avoir battu Kansas City dans le match décisif de la Division Series. Il a une fiche de 1-0 avec une MPM de 3,00 en séries éliminatoires. RHP Tanner Bibee démarre pour les Gardiens. Il a eu une MPM de 2,08 sans décision lors de deux départs en Division Series contre Detroit.

——

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb