NEW YORK: Le troisième but des Yankees, Gio Urshela, a été opéré vendredi pour retirer une puce osseuse de son coude droit, et New York a déclaré que son temps de récupération prévu était de trois mois.

Urshela manquera probablement environ la moitié de l’entraînement printanier, qui débutera à la mi-février, et n’aura que quelques semaines pour se remettre en forme avant le match d’ouverture contre Toronto le 1er avril. Médecin en chef de l’équipe des Yankees, Dr. Christopher Ahmad travaillait au New York-Presbyterian Hospital.

Urshela a souffert de son bras de projection pendant une grande partie de la saison écourtée par la pandémie. Il a été placé sur la liste avec une blessure de 10 jours avec un éperon osseux au coude droit le 4 septembre et a été activé le 15 septembre après avoir raté 11 matchs. Le directeur général Brian Cashman a déclaré le 14 octobre, cinq jours après avoir perdu les éliminatoires contre Tampa Bay, Urshela n’avait pas besoin de chirurgie.

New York a acheté le lisse Urshela de Toronto pour 1 $ le 4 août 2018, et il est devenu le joueur de troisième but régulier des Yankees après que Miguel Andjar lui ait déchiré le labrum à l’épaule droite en glissant sa tête au troisième but contre Baltimore. le 31 mars 2019.

Urshela a frappé .314 avec 21 circuits et 74 points produits en 2019, bien qu’il ait terminé dans une glissade de 12 en 58 (.207) à partir du 1er septembre. Il a frappé .238 (5 pour 21) avec une paire de circuits en solo lors de la défaite en cinq matchs de la Division Series contre Houston.

Urshela a frappé .298 avec six circuits et 30 points produits en 151 au bâton au cours de la saison 2020, en perdant 2 pour 19 (.105) sans RBI en séries éliminatoires. Aujourd’hui âgé de 29 ans, il se qualifie pour la première fois pour l’arbitrage salarial.

