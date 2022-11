Yanjun Xu, qui a tenté de voler des secrets de GE pour la Chine, écope de 20 ans de prison

Les responsables du ministère de la Justice ont présenté la condamnation de Yanjun Xu comme une preuve non seulement des efforts ambitieux de la Chine pour utiliser des espions gouvernementaux pour se livrer à un espionnage qui profite aux entreprises chinoises, mais des tentatives croissantes du gouvernement américain pour trouver, arrêter et poursuivre ces agents.

“Tant que le gouvernement chinois continuera d’enfreindre nos lois et de menacer l’industrie et les institutions américaines, le FBI travaillera avec ses partenaires à travers le monde pour traduire les responsables en justice”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher A. Wray, dans un communiqué écrit.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué que les preuves dans l’affaire montraient que l’officier du renseignement chinois avait utilisé “une gamme de techniques pour tenter de voler des technologies et des informations exclusives à des entreprises basées aux États-Unis et à l’étranger”.

Le ministère de la Justice accuse 10 espions chinois et des responsables gouvernementaux de “programmes malveillants”

En 2018, Xu a demandé des détails de conception pour un module de ventilateur de moteur d’avion composite, que seul GE a développé, selon les autorités. Xu a également demandé à la personne qu’il pensait être l’employé d’envoyer une copie du répertoire de fichiers pour l’ordinateur de son entreprise et s’est rendu avec de l’argent en Belgique pour rencontrer et effectuer le paiement. À son arrivée, il a été arrêté et finalement déporté aux États-Unis.