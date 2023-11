Yang Hyun Suk de YG Entertainment condamné à six mois de prison et un an de probation suite à des accusations de menace d’informateur dans une affaire de drogue

Yang Hyun Suk fondateur et ancien directeur de l’agence K-pop YG Divertissement , a été reconnue coupable par la Haute Cour de Séoul d’avoir prétendument tenté de faire pression sur une ancienne stagiaire pour qu’elle rétracte ses déclarations à la police, dans le but d’entraver une enquête sur un scandale de drogue, rapporte un portail d’information coréen. Le verdict du tribunal, rendu le 8 novembre, a entraîné une peine de six mois de prison et un an de probation pour Yang Hyun Suk.

L’affaire tournait autour d’allégations remontant à août 2016, lorsque Yang Hyun Suk avait été accusé d’avoir tenté d’entraver une enquête en intimidant un ancien stagiaire qui avait témoigné dans une enquête présumée sur la drogue impliquant BI, un ancien membre du groupe de K-pop iKON, pendant son séjour chez YG Entertainment. Auparavant, Yang Hyun Suk avait reçu un jugement de non-culpabilité dans cette affaire par le tribunal de district, mais l’accusation a fait appel, arguant que le PDG avait contraint la stagiaire à le rencontrer afin de revenir sur ses déclarations. Le tribunal a finalement déclaré Yang Hyun Suk coupable, tout en condamnant également un ancien associé directeur de YG, M. Kim à quatre mois de prison avec une peine de probation d’un an, a rapporté allkpop.

Selon allkpop, le tribunal a déclaré : « L’accusation a interjeté appel, estimant que la déclaration de la victime était crédible. Néanmoins, les modifications apportées à l’acte d’accusation impliquaient un entretien forcé avec Yang Hyun Suk, entravant le droit de l’accusé à la défense. » Le tribunal aurait confirmé le verdict du tribunal inférieur, qui l’avait innocenté des accusations de vengeance par chantage contre le stagiaire, soulignant le manque de crédibilité des témoignages : « Le récit de la victime a fluctué considérablement, et s’il y avait des parties dont elle se souvenait seulement Au milieu de l’enquête, il est difficile d’affirmer que les modifications apportées à sa déclaration étaient tout à fait naturelles. L’accusation n’a pas réussi à produire de preuves tangibles, ce qui rend difficile d’étayer leurs allégations de préjudice dans des circonstances non divulguées. »

Le tribunal a reconnu que les actions de Yang Hyun Suk, telles que l’organisation d’une réunion forcée et l’utilisation de son influence pour réprimander BI, étaient inappropriées et pouvaient avoir provoqué des pressions indues. Dans sa décision finale concernant Yang Hyun Suk et M. Kim, tous deux condamnés à des peines différées, le tribunal a souligné : « En sa qualité de représentant de YG, il a abusé de son statut social et exercé son autorité sur BI par le biais de réprimandes, le jugeant ainsi coupable. “