Yan Mingfu, responsable chinois rétrogradé après la répression de Tiananmen, décède à 91 ans

Yan Mingfu, un ancien haut responsable chinois qui s’est entretenu avec des manifestants en quête de réformes sur la place Tiananmen à Pékin en 1989 et a proposé de devenir un « otage » pour aider à atténuer l’impasse, mais a été évincé après que les dirigeants chinois ont mis fin au dialogue et ordonné aux forces de sécurité d’écraser les manifestants, est décédé le 3 juillet dans un hôpital de Pékin. Il avait 91 ans.

Sa fille, Yan Lan, a confirmé le décès mais n’a cité aucune cause précise.

Issu d’une famille éminente de l’histoire politique moderne de la Chine, M. Yan a passé des années à l’abri des regards du public après que le haut dirigeant chinois, Deng Xiaoping, ait ordonné aux chars et aux troupes de se déplacer contre les manifestants au début de juin 1989. Bien qu’il n’y ait pas de bilan officiel des morts , les estimations vont de plusieurs centaines à plus de 10 000 – tout en anéantissant tout espoir de changements politiques majeurs en Chine.

M. Yan était l’un des rares hauts responsables à avoir eu des contacts permanents avec les manifestants de Tiananmen, faisant de lui l’une des personnalités les plus connues internationalement expulsées lors des bouleversements du Parti communiste après l’effusion de sang.

Une mention laconique dans les médias d’État à la fin de 1989 a annoncé que M. Yan avait été démis de ses fonctions de chef du Département du travail du Front uni du parti, qui dirige la sensibilisation des groupes non communistes et autres.

Aucune cause officielle n’a été donnée pour l’éviction de M. Yan, mais cela a été largement interprété comme une punition pour avoir outrepassé son mandat. M. Yan est apparu parfois pour exprimer sa sympathie pour certaines des revendications des manifestants, notamment une plus grande ouverture dans les médias.

Le 16 mai 1989, M. Yan a pris la décision surprenante – et peut-être unilatérale – de s’offrir comme captif volontaire pour un groupe de manifestants en grève de la faim. Il l’a présenté comme un geste de bonne foi indiquant que les autorités trouveraient un règlement négocié. L’offre a été rejetée.

« La seule question qui me préoccupe est de sauver les enfants qui font la grève de la faim sur la place, qui sont maintenant dans un état très affaibli, leur vie gravement menacée », a déclaré M. Yan au Premier ministre chinois Li Peng après son retour des pourparlers. , selon une transcription citée dans le livre de 1990 « Cries for Democracy » de Han Minzhu et Hua Sheng, pseudonymes de deux personnes qui ont pris part aux manifestations.

M. Yan a été dépeint comme « le principal lobbyiste pour la retenue » dans une étude de 1990 sur Tiananmen par la série d’études asiatiques contemporaines, publiée par la faculté de droit de l’Université du Maryland.

M. Yan avait également un canal puissant vers le haut. Il a été le traducteur de langue russe de Deng et était présent lors d’un sommet de Pékin avec le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev à la mi-mai 1989 au milieu de la crise de Tiananmen. Deng, cependant, se rangeait déjà du côté des purs et durs chinois, appelant à l’usage de la force pour écraser les manifestants.

La fin des efforts de M. Yan pour une stratégie de sortie par le dialogue était claire le 19 mai 1989, lorsque son allié le plus influent, le secrétaire général du Parti communiste Zhao Ziyang, a effectué une visite avant l’aube sur la place et a supplié les manifestants de se disperser. . Son message sous-jacent était que le gouvernement de Deng avait abandonné les négociations.

« Nous sommes arrivés trop tard », a déclaré Zhao les larmes aux yeux, selon un récit du Washington Post. « Je suis désolé, camarades. Peu importe comment vous nous avez critiqués, je pense que vous avez le droit de le faire. Nous ne venons pas ici pour vous demander de nous excuser.

C’était la dernière apparition publique de Zhao, qui a rapidement été démis de ses fonctions et placé en résidence surveillée. (Zhao a été remplacé par Jiang Zemin, qui deviendra plus tard président chinois.) Les missions de M. Yan dans les manifestations ont été annulées. Les troupes et les chars sont arrivés moins de deux semaines plus tard.

M. Yan est revenu à un rôle gouvernemental en 1991 en tant que vice-ministre des affaires civiles, un poste avec beaucoup moins d’influence que son titre précédent. La décision de ramener M. Yan et deux autres responsables de l’aile libérale purgés après Tiananmen – Hu Qili et Rui Xingwen – a été considérée comme l’intention de Deng de diluer le pouvoir des conservateurs remettant en question ses efforts pour faire avancer les ouvertures économiques de la Chine sur le monde.

Deng signalait également les tentatives d’effacement de l’histoire des dirigeants chinois. M. Yan n’a jamais mentionné publiquement le massacre de Tiananmen ou son temps comme agent de liaison avec les manifestants. Même son autobiographie de 2015, « Les Mémoires de Yan Mingfu », a évité Tiananmen. Mais il a donné une idée de la nature ténue du pouvoir et des privilèges en Chine par le passé.

Dans sa jeunesse, M. Yan avait servi d’interprète russe pour le dirigeant chinois Mao Zedong lors de réunions avec le dictateur soviétique Joseph Staline et d’autres. M. Yan a ensuite passé près de huit ans en détention (de 1967 à 1975) pendant la purge brutale de Mao connue sous le nom de Révolution culturelle.

« Mon père a failli devenir fou et a subi toutes sortes de traitements inhumains », a écrit la fille de M. Yan, Yan Lan, dans un souvenir de sa vie.

Pourtant, l’une des premières choses que M. Yan a faites après avoir obtenu la liberté en 1975, se souvient-elle, a été d’aller acheter un cadeau. Il a fait la queue pendant plus de trois heures dans un magasin de Pékin. Il est revenu avec quelque chose dont elle avait envie depuis des années : un accordéon.

Yan Mingfu est né le 11 novembre 1931 dans la province du Liaoning au nord-est de la Chine. Son père, Yan Baohang, était un partisan de l’ennemi de Mao, le premier ministre général Chiang Kai-shek, mais est ensuite passé du côté communiste et a travaillé comme agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale pour Zhou Enlai, qui a été premier ministre chinois de 1954 à 1976.

Le père de M. Yan a ensuite dirigé le département du travail du Front uni, le même poste que M. Yan occupait pendant les soulèvements de Tiananmen.

M. Yan est diplômé du Harbin Foreign Language College en 1949. Il a été le traducteur de Mao en russe pour de nombreuses réunions et discussions politiques clés, y compris la rupture de la Chine avec l’Union soviétique au début des années 1960 dans l’une des principales fractures géopolitiques de la guerre froide.

M. Yan et son père ont été arrêtés en 1967 après que Mao a commencé la Révolution culturelle qui a emprisonné, exilé ou tué des millions de personnes dans le but d’éliminer les idéologies considérées comme contraires au communisme maoïste. M. Yan a été accusé d’espionnage pour l’Union soviétique. Sa femme, Wu Keliang, a été qualifiée de contre-révolutionnaire et forcée dans un «camp de rééducation» avec leur fille pendant plus de sept ans.

En 1985, une décennie après la sortie de prison de M. Yan, il a été nommé responsable du Département du Travail du Front Uni. Dans ce rôle, il a commencé à donner plus d’espace aux groupes politiques qui ne relevaient pas officiellement du Parti communiste.

M. Yan a officiellement pris sa retraite en 1996 mais a été président de l’Association caritative chinoise, dont le travail comprenait la collecte de fonds pour les secours en cas de catastrophe. En 2007, M. Yan a joué un bref rôle d’envoyé pour la sensibilisation avec Taiwan en raison des liens passés de sa famille avec le parti Kuomintang de Chiang. (Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire historique.)

L’épouse de M. Yan est décédée en 2015. Les survivants incluent sa fille et un petit-fils.

Lors de l’affrontement de Tiananmen, M. Yan a parfois été perçu comme improvisant lors de son dialogue avec les manifestants. Il était également clair qu’il ne pouvait pas aller aussi loin. Lors du sommet de mai 1989 entre Deng et Gorbatchev, M. Yan a été chargé de donner aux journalistes un signe que la patience de Deng s’épuisait avec le défi à Tiananmen.

« Le fait est », a déclaré M. Yan, « il y a eu un impact négatif sur la dignité du pays ».