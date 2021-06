Yan Dhanda de Swansea fait l’objet d’une approche du côté d’Anderlecht de Vincent Kompany | Actualités footballistiques

Anderlecht s’est rapproché de Yan Dhanda de Swansea.

L’équipe du championnat veut garder l’attaquant mais il n’a pas signé de nouvelle offre de contrat qui est sur la table depuis janvier.

Le joueur de 22 ans a encore un an sur son contrat actuel et souhaite jouer plus régulièrement au football en équipe première.

Anderlecht – dirigé par l’ancien capitaine de Manchester City Vincent Kompany – a manifesté son intérêt pour donner du temps de jeu à Dhanda.

Dhanda est l’un des Sud-Asiatiques les plus influents du football et fait partie du groupe consultatif des joueurs de Kick It Out.

L’ancien joueur de l’académie de Liverpool a déclaré Sky Sports News la saison dernière : « Mon objectif principal est de donner aux jeunes joueurs sud-asiatiques les moyens de réussir dans le football professionnel. »

Il a été la cible de racisme sur les réseaux sociaux en février à la suite d’un match de FA Cup contre Manchester City.