“Yamraj” se joint à la manifestation des habitants de Bengaluru contre les nids-de-poule dans la localité

Une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux montre des habitants de Kanakapura Road, Bengaluru, qui ont eu recours à une méthode unique pour protester contre les nids-de-poule dans les routes du quartier. “Les habitants d’Anjanapura à #Bengaluru ont mené une manifestation innovante en invitant Lord Yama à mettre en évidence le problème des #nids de poule dans leur localité. La manifestation visait à souligner le mauvais tronçon de route et à quel point il est pénible pour les navetteurs au quotidien #Karnataka », lit-on dans la légende de la vidéo. Dans le clip viral, une personne peut être vue habillée en “Yama Dharmaraja”, qui est essentiellement le dieu de la mort dans la mythologie hindoue. On peut le voir pointer vers les nids-de-poule qui conduisent à de mauvaises conditions routières.

Selon un rapport du Bangalore Mirror, Abdul Aleem, président de Changemakers of Kanakapura Road, a déclaré : « Nous avons choisi le thème Yama Dharmaraja parce que ce tronçon de route est le meilleur exemple d’un véritable Naraka Darshana pour les navetteurs. Il a en outre ajouté à quel point le tronçon était dans un état horrible depuis plus d’une décennie maintenant. Il a déclaré: “La dernière fois, nous avons organisé une manifestation qui a donné des résultats, mais seuls deux kilomètres de route ont été asphaltés, même si Rs 25 crore ont été libérés pour un tronçon de 13 km de la route.”

Regardez la vidéo virale :

Résidents d’Anjanapura à #Bengaluru a mené une protestation novatrice en invitant Lord Yama à mettre en évidence #nid de poule problème dans leur localité. La manifestation visait à souligner le mauvais tronçon de route et à quel point il est pénible pour les navetteurs au quotidien #Karnataka @NammaBengaluroo pic.twitter.com/2kDuXPMlcZ – Imran Khan (@KeypadGuerilla) 24 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo montrant une route pleine de cratères géants couvrant une route entière dans le Bihar a fait surface sur Internet et a suscité l’indignation. Un Praveen Thakur a utilisé son compte Twitter et a partagé la vidéo alors qu’il taquait le ministre des Transports routiers et des Autoroutes Nitin Gadkari. “Quel spectacle merveilleux. La route n’est pas visible, la fosse est bien visible sous la forme d’un petit étang”, a-t-il écrit en légende. La vidéo est de la route nationale 227 qui traverse Madhubani du Bihar. Selon un rapport de Dainik Bhaskar, la route est dans un état complètement délabré depuis 2015.

La vidéo a enragé les internautes sur tous les réseaux sociaux. Depuis sa mise en ligne, il a réussi à recueillir des milliers de vues. Il y a aussi quelques personnes qui plaisantent sur la situation. Dans la section des commentaires, une personne a écrit : “Il s’agit d’un concours de piscine NH Vs…” Une autre personne a écrit : “Le tourisme au Bihar devrait développer cette route comme une route avec un lac.”

