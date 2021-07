Yami Gautam souhaite son anniversaire à son père avec une vidéo adorable, partage un clip UNSEEN de sa cérémonie haldi

En juin 2021, Yami Gautam a étonné tout le monde lorsqu’elle a épousé Aditya Dhar, le réalisateur d’URI : The Surgical Strike, lors d’une petite cérémonie. Après l’annonce de la nouvelle, les photos de son mariage sont devenues virales.

Alors qu’elle publiait un vœu d’anniversaire poignant pour son père, Yami a partagé avec lui une vidéo inédite de l’un de ses rituels avant le mariage. Yami a mentionné dans sa légende que son père est « timide devant l’appareil photo », et il a fallu son mariage pour obtenir de belles photos.

Yami a posté une vidéo de sa cérémonie ‘haldi’ sur Instagram, dans laquelle on la voit portant un sari jaune avec une dupatta rouge.

Yami était magnifique dans la vidéo, accessoirisant son apparence avec de jolis bijoux fleuris.

On voit son père appliquer du haldi sur son visage et ses pieds pendant qu’elle sourit tout le temps. Surilie Gautam, sa sœur, est entendue parler de dos et son père la bénit.

Partageant la vidéo, Yami a écrit: « Il a fallu un mariage pour avoir enfin autant de moments capturés avec mon père timide devant l’appareil photo Joyeux anniversaire à mon incroyable paa. Et votre commentaire non-stop est plus important que nous tous présents ensemble dans le cadre , hein @s_u_r_i_l_i_e #myworld.

Voir la vidéo ici-

Les commentaires ont commencé à affluer dès que Yami a partagé la vidéo. Sa lueur brillante dans sa vidéo inédite de pré-mariage a séduit un certain nombre d’adeptes.

Un fan a écrit « Meilleur mariage », un autre a écrit « Beau joyeux anniversaire ». Un autre a écrit : « Précieux ».

Dans une interview avec Hindustan Times, on a demandé à Yami si quelqu’un de l’industrie était au courant de leur relation. Disons simplement que j’ai beaucoup de respect pour certains amis, très peu de nos amis communs, qui ont respecté notre intimité. Cela signifiait beaucoup pour nous. C’est toujours agréable de partager cela avec les gens et les médias, mais quand vous êtes tous les deux à l’aise. Il ne devrait y avoir aucune sorte de pression ou aucun précédent pour quelqu’un qui ‘Oh, c’est comme ça qu’un tel se comporte. Donc c’est comme ça que ça doit être ». Vous devez décider par vous-même, ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous rend heureux. Et c’est ce qui nous rend heureux.

Côté travail, on verra ensuite Yami avec Abhishek Bachchan dans ‘Dasvi’ et avec Saif Ali Khan et Arjun Kapoor dans ‘Bhoot Police’.