Yami Gautam révèle le genre de rôles qu’elle veut jouer et dit “J’aime être surprise”

Yami Gautam Dhar a connu une carrière de dix ans à Bollywood, mais dernièrement, elle a atteint le sommet de sa carrière en offrant des performances phénoménales. L’actrice a totalement frappé la balle hors du parc avec des films comme Un jeudi et Dasvi en 2022. Elle a cimenté son statut de poids lourd dans l’industrie et une force avec laquelle il faut compter avec son récent succès sur le terrain.





Récemment, Yami Gautam Dhar a parlé de ce personnage auquel elle se rapporte le plus dans une interview avec un magazine de premier plan. Tout en parlant de son rôle Naina dans son film à succès de l’année, elle dit: «Mon personnage dans Un jeudi est quelque chose avec lequel j’ai un lien fort, pas parce que je m’identifie à [Naina] sur le plan personnel, mais parce que j’ai dû y consacrer beaucoup de moi-même.

Interrogée sur le genre de rôles qui l’intéressent le plus ces derniers temps, elle répond : « Je veux faire toutes sortes de films tant que c’est un rôle qui me passionne et me donne quelque chose à croquer. Je ne planifie pas non plus les choses. J’aime être surpris”

2022 a été une année remarquable pour Yami Gautam car elle a donné des films comme Un jeudi et Dasvi ainsi que la première de son récent film “Lost” qui a débuté au Festival du film sud-asiatique de Chicago et a remporté une ovation debout du public. Pendant ce temps, dans son assiette, elle a plus de performances puissantes alignées avec des projets comme ‘Chor Nikal Ke Bhaga’ qui est également prêt à sortir sur les écrans numériques cette année même, en tant que 4e sortie de Yami en 2022, elle sera également vue dans ‘OMG2’ et ‘Dhoom Dham’ parmi d’autres projets non annoncés.