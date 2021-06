Yami Gautam régale les fans avec de beaux moments de ses rituels pré-mariage

Après avoir surpris tout le monde en annonçant son mariage avec la cinéaste Aditya Dhar, Yami Gautam a régalé les fans avec des moments de rituels pré-mariage. Samedi, l’acteur a partagé des photos de la cérémonie Mehendi et maintenant elle a posté ses belles photos de la cérémonie Haldi et Kaleera. Yami a opté pour des tenues traditionnelles jaune vif et rouge pour les rituels et avait l’air magnifique avec une lueur de mariée.

Sur la première photo, Yami est vue dans un costume salwar jaune avec une dupatta rouge et elle a complété son look avec des bijoux en coquillage. Elle est vue se faire appliquer un haldi sur son visage par sa sœur Surilie Gautam.

Alors que sur la deuxième photo, Yami portait un sari rouge vif avec un énorme anneau dans le nez et exhibait son chou frisé sur les deux mains.

Sur la photo finale, elle est vue sans maquillage, vêtue d’une tenue rouge et souriante franchement alors qu’elle est cliquée.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Yami sera prochainement vu dans ‘Bhoot Police’ réalisé par Pavan Kirpalani. La comédie d’horreur produite par Ramesh Taurani et Akshai Puri met également en vedette Saif Ali Khan, Arjun Kapoor et Jacqueline Fernandez dans les rôles principaux. « Bhoot Police » est susceptible d’obtenir une version OTT cette année.

Yami a également un film de comédie sociale intitulé « Dasvi » qui met également en vedette Abhishek Bachchan et Nimrat Kaur dans les rôles principaux. L’acteur a bouclé le tournage du film il y a quelques semaines. « Dasvi » est réalisé par Tushar Jalota et coproduit par Dinesh Vijan sous sa bannière maison Maddock Films.