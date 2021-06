Yami Gautam porte des boucles d’oreilles traditionnelles du Cachemire dejahoor et a l’air radieuse dans son look de mariée – Voir les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Yami Gautam a épousé le cinéaste Uri Aditya Dhar, qui est un Cachemire. Il s’agissait d’une cérémonie de mariage intime avec seulement la famille et les amis proches présents. La jolie actrice est maintenant en train de partager des photos de ses festivités et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de son look de jeune mariée.

Yami Gautam, dans sa photo récente, a partagé son premier look après le mariage et nous devons dire qu’elle est magnifique. Vêtue d’un sari rouge Banarasi, Yami portait les boucles d’oreilles traditionnelles Dejahoor que chaque mariée Kashmiri Pandit porte lors du mariage. Il revêt la plus haute importance dans les rituels car il est considéré comme aussi important qu’un mangalsutra.

Regarde:

Le Dejahoor traditionnel du Cachemire a de longues chaînes en or avec de beaux pendentifs en forme d’amande qui pendent en dessous. Il complète l’intégralité de l’avatar de la mariée.

Yami Gautam a exprimé son bonheur en écrivant, « Dans ta lumière, j’apprends à aimer – Rumi, Avec la bénédiction de notre famille, nous nous sommes mariés aujourd’hui lors d’une cérémonie de mariage intime. Étant des personnes très privées, nous avons célébré cette joyeuse occasion avec notre famille immédiate. Alors que nous nous embarquons le voyage de l’amour et de l’amitié, nous recherchons toutes vos bénédictions et vos bons voeux. Amour, Yami et Aditya »

Côté travail, Yami a récemment commencé à tourner pour le film de comédie sociale ‘Dasvi’ produit par Maddock Films de Dinesh Vijan. On la verra également dans le thriller « Un jeudi » de Behzad Khambata dans le rôle d’une institutrice qui prend 16 enfants en otages.