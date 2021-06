Yami Gautam partage des photos de sa cérémonie mehendi | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Yami Gautam s’est rendue sur Instagram samedi pour partager des photos de sa cérémonie de mehendi. Yami s’est marié avec le réalisateur de « Uri: The Surgical Strike » Aditya Dhar lors d’une cérémonie de mariage silencieuse et le couple a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux vendredi soir.

Sur les photos partagées samedi, Yami éblouit dans un costume salwar jaune doré. L’actrice affiche un maquillage minimal avec du rouge à lèvres rouge et un peu de maquillage pour les yeux. Yami a choisi de rester simple avec ses cheveux attachés en une tresse, une épingle à nez en or et des boucles d’oreilles pendantes traditionnelles. L’actrice est vue en train de rire de tout son cœur en attendant que son mehendi sèche, ce qui a l’air artistique à côté de son vernis à ongles rouge.

Citant le mystique du Cachemire du 14ème siècle Lal Ded ou Lalleshwari, l’actrice a légendé ses photographies : « O mon cher, pourquoi s’inquiéter ? Ce qui est destiné à toi te trouvera toujours, toujours. – Lalleshwari. »

Vendredi soir, Yami a partagé une photo de leur mariage et a écrit : « Avec la bénédiction de notre famille, nous nous sommes mariés aujourd’hui lors d’une cérémonie de mariage intime. Étant des personnes très privées, nous avons célébré cette joyeuse occasion avec notre famille immédiate. Comme nous nous embarquons sur le chemin de l’amour et de l’amitié, nous recherchons toutes vos bénédictions et vos bons voeux. Amour, Yami et Aditya. »