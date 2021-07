Yami Gautam parle franchement de son histoire d’amour avec son mari Aditya Dhar, révèle quand l’amour s’est épanoui entre eux

Yami Gautam et Aditya Dhar ont surpris les fans et les gens de l’industrie après s’être mariés en juin de cette année. Le fait qu’ils aient réussi à garder leur relation cachée aux yeux du public montre à quel point le couple est privé. Dans une récente interview, Yami a parlé de son histoire d’amour avec Aditya et de la chance qu’elle a de l’avoir trouvé comme partenaire de vie.

Lorsqu’on lui a demandé quand leur histoire d’amour avait commencé, Yami a déclaré à Hindustan Times : « Je dirais que le début a eu lieu pendant la promotion d’Uri : The Surgical Strike (2019). C’est à ce moment-là que nous avons commencé à parler. Je n’appellerais pas ça une rencontre. Mais oui, c’était une époque où nous avons commencé à interagir les uns avec les autres et à nous lier d’amitié.

Leur mariage a surpris beaucoup de gens, mais Yami est heureux que les journalistes aient également été étonnés. Elle a déclaré : « Je suis tellement contente que les journalistes soient surpris pour les bonnes raisons. J’ai reçu des messages de tant de journalistes : « Nous n’y croyons tout simplement pas » et « Comment pouvez-vous avoir ça ? ». Je pense que nous avons eu beaucoup de chance. Je vais juste le dire. Nous sommes tous les deux très privés en tant qu’individus. Nous ne sommes pas quelqu’un qui aime sortir pour des sorties et toutes ces choses.

Certains des amis proches du couple étaient au courant de leur relation, cependant, Yami ne devait pas garder cela secret. « Maintenant, je ne pense pas que ce soit juste de ma part de révéler cela. Disons simplement que j’ai beaucoup de respect pour certains amis, très peu de nos amis communs, qui ont respecté notre intimité. Cela signifiait beaucoup pour nous. C’est toujours agréable de partager cela avec les gens et les médias, mais quand vous êtes tous les deux à l’aise. Il ne devrait y avoir aucune sorte de pression ou aucun précédent pour quelqu’un qui ‘Oh, c’est comme ça qu’un tel se comporte. Donc c’est comme ça que ça doit être ». Vous devez décider par vous-même, ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous rend heureux. Et c’est ce qui nous rend heureux », a-t-elle déclaré.

Yami Gautam a déclaré qu’elle avait de la chance d’avoir trouvé une autre famille chez les parents d’Aditya et sa famille et qu’elle n’était pas du tout stressée avant le mariage car elle « était très sûre de ce que nous faisions ».

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment Yami savait qu’elle voulait passer le reste de sa vie avec Aditya, elle a répondu: « Vous le savez simplement dans vos tripes. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez vraiment décrire. Vous le savez juste. Lorsque vous commencez à comprendre le système de valeurs de la personne et à quelle famille elle appartient. Vous n’avez pas besoin d’avoir des similitudes ou de partager des choses communes dans vos intérêts, mais d’avoir des similitudes dans votre système de valeurs et votre éthique. Et on partage beaucoup ça. J’ai beaucoup de respect pour Aditya et j’avais beaucoup de respect pour lui en tant que professionnel et en tant que personne. Je le respecte pour qui il est.

Épris d’Aditya, Yami a ajouté : « C’est tellement agréable de partager votre vie avec quelqu’un qui, selon vous, est quelqu’un que vous aimez, un ami et un partenaire. Nous aimons faire des choses simples ensemble et aimons aussi ne rien faire les uns avec les autres. Même s’il fait son travail et que je fais le mien, le fait que je sache qu’il est là est tellement incroyable.

Yami et Aditya se sont mariés le 4 juin dans l’Himachal Pradesh. Le mariage de rêve était une affaire privée et simple avec la présence des familles du couple.