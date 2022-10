Yami Gautam interrogée par un fan sur quand va-t-elle se marier ; les internautes la fouillent et lui demandent: “Deuxième mariage, ka chance hai?”

Yami Gautam a laissé ses fans agréablement surpris par son annonce de mariage avec le directeur d’URI Aditya Dhar. Yami a choisi de faire le Shaadi le plus simple et c’est ce que ses fans ont le plus aimé de son mariage qu’elle était dégoûtée de l’authenticité. Pas plus tard qu’hier, Yami a fait AMA sur son compte Twitter avec des fans après une longue période et l’un des fans lui a demandé quand elle se marierait. Surprise par cette question, Yami a eu une réaction choquante et a même partagé sa photo de mariage avec Aditya.

Haïn ? ? https://t.co/Z1ReNLVlQg pic.twitter.com/GhcixCg0rm Yami Gautam Dhar (@yamigautam) 19 octobre 2022

Les fans épris passent une journée de fief avec cette réponse de Yami à sa question sur le mariage et demandent s’il y a une chance d’un deuxième mariage. Un utilisateur a commenté,” Bollywood mai 2 shadi hoti hai isliya puch rahi hai”. Un autre utilisateur a dit: ” Peut-être qu’il voulait dire si dusri shadi ka koi chance kabhi “. Alors que beaucoup se sont retournés et ont jugé tous les mariages des couples de Bollywood sur la base du fait que peu se sont séparés et ont divorcé après de longues années de mariage.

L’actrice d’URI a même partagé son opinion sur le débat actuel de Bollywood contre le sud.

Il n’y a pas de contre 🙂 Toute industrie qui se porte bien est finalement bonne pour le cinéma indien ! Les films hindi doivent investir plus de temps dans de meilleurs scripts, de bons acteurs, différents visuels, histoires, etc. Nous ferons de notre mieux pour que le public se sente engagé et heureux à la fin ?? https://t.co/AOX9GUgOnH Yami Gautam Dhar (@yamigautam) 19 octobre 2022

Yami Gautam est l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses de la ville. Elle a fait un travail non conventionnel et exceptionnel à Bollywood. Les derniers films de Yami Un jeudi et Dasvi ont été salués par les fans et les critiques car elle y a donné des performances exceptionnelles. Yami sera ensuite vu dans Lost.