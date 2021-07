Yami Gautam et Pankaj Kapur joueront dans le drame d’investigation « Lost », réalisé par Aniruddha Roy Chowdhury

L’acteur Yami Gautam est prêt à partager l’espace d’écran avec la star vétéran Pankaj Kapur dans un nouveau projet, intitulé « Lost ». Réalisé par Aniruddha Roy Chowdhury, « Lost » est présenté comme « un drame d’enquête percutant centré sur l’intégrité des médias ».

Yami essaiera le rôle d’un journaliste criminel dans le projet à venir. Partageant la nouvelle sur Instagram, Yami a écrit: « Voici une autre histoire percutante et passionnante qui est plus pertinente que jamais à l’heure actuelle, #Lost. Le tournage commence bientôt. «

« Lost » mettra également en vedette Rahul Khanna, Neil Bhoopalam, Pia Bajpiee et Tushar Pandey. Parlant plus de ‘Lost’, Aniruddha Roy Chowdhury a déclaré: « Conçu comme un drame d’enquête, le film explore essentiellement des thèmes tels que l’engagement, la responsabilité, se tenir la main et rendre notre monde beau et compatissant. devrait avoir un contexte social et que les histoires soient tirées du monde qui nous entoure.

« ‘Lost’ est un thriller émotionnel qui représente une quête plus élevée, une recherche des valeurs perdues d’empathie et d’intégrité », a ajouté Aniruddha.

Le film sera en grande partie tourné dans des lieux réels à travers la ville de Kolkata et Purulia et mettra en évidence les dessous d’une ville urbaine qui passe souvent inaperçue. L’as compositeur Shantanu Moitra et le célèbre parolier Swanand Kirkire captureront l’essence de la ville et les émotions du récit. Produit par Zee Studios, Shareen Mantri Kedia, Kishor Arora, Sam Fernandes et Indrani Mukherjee, le film devrait sortir sur les parquets en juillet 2021.