Yami Gautam convoqué par la Direction de l’exécution dans une affaire de violation présumée du taux de change | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Yami Gautam a été convoquée par la Direction de l’exécution (ED) dans une affaire de violation présumée du Forex. La jeune actrice a été notifiée mercredi par l’agence d’enquête pour violation de la loi sur la gestion des changes (FEMA).

C’est la deuxième fois que l’actrice est convoquée par l’ED. On a appris que Yami serait probablement convoqué pour un interrogatoire au cours de la prochaine semaine de juillet.

Sur le plan personnel, Yami Gautam a épousé le cinéaste Uri Aditya Dhar, qui est un Cachemire le 4 juin de cette année. Il s’agissait d’une cérémonie de mariage intime avec seulement la famille et les amis proches présents. La jolie actrice a partagé des photos de ses festivités et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de son look de jeune mariée.

Côté travail, Yami a récemment commencé à tourner pour le film de comédie sociale ‘Dasvi’ produit par Maddock Films de Dinesh Vijan. On la verra également dans le thriller « Un jeudi » de Behzad Khambata dans le rôle d’une institutrice qui prend 16 enfants en otages.