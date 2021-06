Yami Gautam a l’air magnifique dans son look post-mariage

Yami Gautam profite des instants après s’être marié avec Aditya Dhar. Le couple s’est marié le 4 juin 2021, lors d’une cérémonie privée en présence de leur famille immédiate. Depuis lors, elle régale les fans avec de beaux moments de rituels pré-mariage et de mariage. Maintenant, Yami est allée sur sa page Instagram et a partagé son look post-mariage et c’est toujours aussi magnifique.

Sur la photo, Yami porte un sari rouge avec un ensemble de bijoux en or. Elle affichait son mangalsutra et un long sindoor rouge. En sous-titrant son message, l’acteur a cité : « Croûte chic maal gindane draaye lo lo. Accueillons le printemps. »

Dans son message, la sœur Surilie Goel a commenté : « Je n’ai pas encore donné de spectacle de danse sur cette chanson. »

Sur une autre photo, Yami a opté pour un sari vert foncé avec des boucles d’oreilles en or. Elle a complété son look avec un mangalsutra et un sindoor rouge.

En annonçant la nouvelle du mariage, Yami avait écrit : « Dans ta lumière, j’apprends à aimer – Rumi. Avec la bénédiction de notre famille, nous nous sommes mariés aujourd’hui lors d’une cérémonie de mariage intime. Étant des personnes très privées, nous avons célébré cette joyeuse occasion avec notre famille immédiate. Alors que nous nous embarquons sur le chemin de l’amour et de l’amitié, nous recherchons toutes vos bénédictions et vos bons voeux. Amour, Yami et Aditya. «

Pendant ce temps, sur le travail, Yami sera ensuite vu dans ‘Bhoot Police’ réalisé par Pavan Kirpalani. Le film met également en vedette Saif Ali Khan, Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez et Javed Jaffrey dans les rôles principaux.