Yamal devient le plus jeune buteur de la Liga avec un but contre Grenade

L’attaquant de Barcelone Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer en Liga après avoir marqué contre Grenade lors d’un match nul 2-2 dimanche.

Le but de Yamal intervient à l’âge de 16 ans et 87 jours, battant ainsi le record détenu depuis 2012 par Fabrice Olinga, qui avait 16 ans et 98 jours lorsqu’il a marqué pour Malaga.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Iker Munian, Ansu Fati et Xisco Nadal complètent le top cinq et sont les seuls autres footballeurs à avoir marqué dans l’élite espagnole avant leur 17e anniversaire.

Le but de Yamal est arrivé à un moment crucial pour son équipe de Barcelone, alors qu’elle était menée 2-0 à Grenade juste avant la mi-temps. Le tir raté de Joao Félix est tombé aux pieds de l’adolescent avec rien d’autre que le filet devant lui et il a confortablement propulsé le ballon dans le but.

Pas du genre à se laisser submerger par le moment, Yamal a rapidement récupéré le ballon et a couru vers la ligne médiane avec ses coéquipiers alors qu’ils cherchaient à lancer un retour qui s’est soldé par un match nul.

Le match contre Grenade a été la dernière occasion pour Lamine Yamal de battre le record du plus jeune buteur de la Liga. Photo de Fran Santiago/Getty Images

Yamal est devenu l’un des cinq joueurs à faire ses débuts en Primera Division à l’âge de 15 ans en avril lorsqu’il a quitté le banc pour les dernières minutes d’un match contre le Real Betis.

Cependant, l’ancien attaquant de Majorque Luka Romero, désormais à l’AC Milan, reste le plus jeune à avoir joué en Liga.

En raison de sa participation aux Championnats d’Europe U17 en mai, Yamal n’a plus joué pour le Barça la saison dernière, mais il a joué un rôle de premier plan au début de la nouvelle campagne.

Il a été nommé joueur du match lors d’une victoire 4-3 contre Villarreal, créant deux des buts, et a conservé sa place dans le onze de départ à Osasuna pour le troisième match consécutif malgré le retour de suspension de Raphinha.

Ses performances lui ont valu d’être convoqué pour l’équipe senior espagnole, qu’il a choisi de représenter bien qu’il soit également éligible pour le Maroc et la Guinée équatoriale par l’intermédiaire de ses parents.

Yamal est déjà le plus jeune joueur à jouer et à marquer pour l’Espagne, ce qui s’est produit le 8 septembre lors de ses débuts pour l’Espagne. La Roja contre la Géorgie lors d’une victoire 7-1. Il a battu le record des plus jeunes débuts détenu par son coéquipier du Barça Gavi, qui avait 17 ans et 62 jours lorsqu’il a joué pour la première fois pour l’Espagne en 2021.