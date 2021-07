Yamaha YH-L700A dévoilé : écouteurs supra-auriculaires avec ANC et audio spatial

Yamaha a dévoilé le YH-L700A, une paire d’écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit avec prise en charge de l’audio spatial. Cette fonctionnalité utilise le suivi de la tête pour offrir une expérience d’écoute plus immersive.

Les écouteurs ont des haut-parleurs de 40 mm avec une réponse en fréquence couvrant la plage de 8 Hz à 40 kHz. Ceux-ci ont une conception fermée et lorsqu’ils sont connectés via la prise jack 3,5 mm, ils prennent en charge l’audio haute résolution.









Yamaha YH-L700A

Si vous souhaitez les utiliser sans fil, ils offrent Bluetooth 5.0 avec prise en charge AAC et aptX Adaptive. Cependant, Dolby Atmos (ou un format multicanal alternatif) ne semble pas être pris en charge.

Au lieu de cela, le YH-L700A dispose de la fonction 3D Sound Field, qui prend l’audio stéréo commun et simule le contenu multicanal. Il existe plusieurs modes sonores que vous pouvez définir à l’aide de l’application compagnon (disponible pour Android et iOS).

Listening Optimizer utilise un microphone à l’intérieur de chaque oreillette pour surveiller en permanence le son que vous entendez et personnaliser le son pour une écoute optimale. Des choses comme l’ajustement du casque et l’obtention d’une bonne étanchéité peuvent affecter le son perçu, ce ne sont que les conditions que l’optimiseur écoute.

Yamaha affirme que sa suppression active du bruit avancée est meilleure que votre ANC ordinaire, qui peut altérer le son tout en supprimant le bruit. Advanced ANC utilise à la fois un microphone externe et un microphone interne pour supprimer uniquement le bruit sans affecter la musique. Il existe également un mode Ambient Sound avec un bouton dédié pour l’activer et le désactiver.

Certaines fréquences sont plus difficiles à entendre à des niveaux de volume inférieurs. Listening Care peut amplifier uniquement ces fréquences pour les rendre plus audibles sans augmenter le volume global. Il surveille également le bruit de fond et effectue des réglages similaires pour assurer le bon équilibre.

La durée de vie de la batterie avec ANC activé est vraiment bonne, 34 heures avec une seule charge. La recharge (à l’aide du câble USB A-to-C fourni) prend environ 3 heures et demie. La fonction de champ sonore 3D est une énorme décharge de batterie, cependant, réduisant le temps d’écoute total (avec ANC activé) à seulement 11 heures.

Les écouteurs pèsent 330 g et ont une conception pivotante/pliable, et vous obtenez un étui de transport rigide pour les garder en sécurité. Et vous en aurez envie, car ce ne sont pas bon marché.

Le Yamaha YH-L700A sera disponible en août et coûtera 520 €/450 £. Nous les avons également repérés en Australie à 700 AUD.

PS. au cas où vous l’auriez manqué, consultez notre article sur l’audio sans perte, haute résolution et spatial.

