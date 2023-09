Yamaha Motors lance une entreprise de soins de santé axée sur l’analyse des anticorps

Yamaha Motors a annoncé le lancement de sa nouvelle société de soins de santé, baptisée Tuning Fork Bio. Il utilisera un service de profilage des anticorps pour tester et analyser les anticorps des personnes afin d’aider les prestataires à prévenir les maladies et à déterminer les traitements appropriés lorsque des conditions sont détectées.

Tuning Fork Bio utilisera la plateforme Cell Handler, un système de sélection et d’imagerie cellulaire lancé en 2017 qui rationalise le processus de culture cellulaire en sélectionnant des cellules ne mesurant même pas un millimètre à une vitesse difficile à atteindre manuellement.

Le système déplace les cellules vers une plaque de culture haute densité, tout en capturant les informations de l’image.

Grâce à l’IA, la technologie de l’entreprise utilise des données comparées à des bases de données précédemment compilées et à des individus en bonne santé pour développer et sélectionner les méthodes thérapeutiques appropriées pour un patient.

Yamaha affirme que le processus améliore l’efficacité et la précision des expériences cellulaires.

Cell Handler a été présenté pour la première fois au centre de recherche translationnelle de l’université médicale de Fukushima. Yamaha et le TR Center ont mené des recherches conjointes utilisant des puces à protéines dans le but de commercialiser le profilage des anticorps.

La société japonaise a déclaré qu’elle espérait utiliser le profilage des anticorps pour obtenir une image claire des états présymptomatiques et prévenir l’apparition de maladies auto-immunes dans le corps en « ajustant » la santé des personnes, tout en découvrant des biomarqueurs grâce à l’analyse des données.

« À l’avenir, nous nous attendons à ce que les valeurs des gens se diversifient de plus en plus partout dans le monde et que les problèmes liés à l’environnement mondial et à la société deviennent plus sérieux et plus complexes. Nous pensons également que les progrès haut de gamme de l’IA et la transition vers une société de l’information vont il est plus important de rester à l’écoute des sensibilités humaines », dit Yuichi Hikichi, PDG de Tuning Fork Bio et membre du Centre de recherche et développement technique, lors d’un point de presse.

« Nous souhaitons répondre aux besoins de la société en mélangeant les technologies et les sensibilités vives que nous avons nourries jusqu’à présent afin d’être plus en phase avec les gens et d’élargir les possibilités humaines grâce à des approches uniques à Yamaha. »

Tuning Fork Bio a son siège dans le Delaware aux États-Unis. Yamaha a déclaré qu’il espérait bientôt commercialiser sa technologie dans le monde entier. Son nom fait référence aux trois diapasons du logo de Yamaha.

La société affirme qu’elle s’efforcera d’affiner sa technologie à l’avenir en trouvant davantage de biomarqueurs et qu’elle développe de nouvelles activités dans le domaine de la santé grâce à des investissements et à des projets liés aux anticorps au Japon.

Yamaha a déclaré qu’elle se dirigeait vers le secteur de la santé conformément à sa vision à long terme de 2030, baptisée Art of Human Possibilities.

La société a également indiqué qu’elle cherchait à s’associer avec d’autres sociétés à mesure que ses activités progressaient.

« La force de Tuning Fork Bio réside dans sa capacité en tant que moteur de découverte à découvrir de nouveaux antigènes et anticorps. Ainsi, les partenaires potentiels seront des entreprises qui disposent déjà d’une technologie de diagnostic, et nous pensons que cela sera complémentaire à notre activité. Ainsi, la technologie et le développement commercial dans ce domaine, c’est quelque chose que nous aimerions envisager à l’avenir », a déclaré Hikichi. MobiHealthActualités.