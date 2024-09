Yama-Tani Housing / Kengo Kuma & Associés

© Sergio Grazia

Description textuelle fournie par les architectes. Yama Tani est une petite cité d’habitation en bois située au nord-est de Paris. Contrairement aux immeubles de grande hauteur des environs, sa rue est composée d’immeubles de 2 ou 3 étages jusqu’à 5 étages. Nous aspirons donc à recréer une échelle humaine comme dans un village et à faire entrer la nature dans le bâtiment.

Élévation

Notre stratégie consiste à révéler la possibilité d’un espace large dans un volume limité : à travers une composition en gradins, le bâtiment est ouvert dans l’angle sud-est pour apporter un maximum d’ensoleillement en son centre. Aussi, la plupart des appartements sont façade à façade, et bénéficient tous d’un espace extérieur comme un balcon, une loggia ou encore des terrasses et un toit-terrasse.

Plan – Rez-de-chaussée

Les logements sont desservis par des couloirs de distribution extérieurs, qui assurent une fluidité entre l’extérieur et l’intérieur. Porosité et douceur pour se sentir apaisé et plus connecté à la saison et à la météo. Sentez-vous à l’aise. Ainsi, chaque appartement a un accès direct depuis l’extérieur. Un jardin d’arrière-cour place la nature comme élément central. Celui-ci est visible depuis la rue, comme un doux appel donnant une profondeur au regard.

Plan – 1er Étage

La chaleur du bois apporte une sensation unique de douceur. L’inertie de ce matériau apporte un bien-être important, une acoustique différente, un chauffage sec attractif et une ambiance qualitative dans l’habitation. Les essences de bois sont choisies en fonction du design attendu : châtaignier prévieilli pour la façade principale sur rue qui est suffisamment dur pour permettre une jonction plissée précise, Douglas plus lisse pour la façade sur cour qui s’argent également naturellement avec le temps.

Jouant de son pli, la façade principale sur rue revisite le relief du sommet de la montagne et de la vallée : chaque pan de bois reçoit le soleil suivant sa course. Cette façade principale brise la linéarité et anime la rue : une vibration particulière qui rend le bâtiment unique.