Yale exigera des résultats de tests standardisés pour les admissions

Mais certaines recherches récentes se demandent si les politiques de tests facultatifs pourraient réellement nuire aux étudiants mêmes qu’elles sont censées aider.

En janvier, Opportunity Insights, un groupe d’économistes basé à Harvard, a publié une étude selon laquelle les résultats des tests pourraient aider à identifier les étudiants à faible revenu et les étudiants issus de populations sous-représentées qui pourraient réussir à l’université. Des scores élevés obtenus par des étudiants moins privilégiés peuvent indiquer un potentiel élevé.

Yale, à New Haven, Connecticut, a dit que les résultats des tests étaient particulièrement utiles pour évaluer les étudiants qui fréquentent des écoles secondaires avec moins de ressources académiques ou des cours préparatoires au collège.

Jeremiah Quinlan, le doyen des admissions au premier cycle à Yale, a déclaré dans une déclaration écrite publiée par l’université que Yale avait déterminé que les résultats aux tests, bien qu’imparfaits, étaient prédictifs de la réussite scolaire à l’université.

“En termes simples”, a-t-il déclaré, “les étudiants ayant des scores plus élevés sont plus susceptibles d’avoir des GPA de Yale plus élevés, et les résultats aux tests sont le plus grand prédicteur de la performance d’un étudiant dans les cours de Yale dans chaque modèle que nous avons construit.”