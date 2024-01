Yale, Duke et Columbia parmi les écoles d’élite à régler dans une affaire de fixation des prix

En fin de compte, selon la poursuite, environ 200 000 étudiants sur environ deux décennies ont été surfacturés parce que le groupe 568 avait éliminé la concurrence sur les coûts, laissant le prix net de la fréquentation « artificiellement gonflé ».

Si les universités avaient rivalisé de manière plus agressive pour l’aide financière, selon le procès, les étudiants auraient pu recevoir plus de soutien et dépenser moins pour fréquenter l’université.

Le bouclier antitrust a expiré en 2022 et le Groupe 568 a été dissous.

Bien que l’Université de Chicago ait déclaré que la poursuite était « sans fondement » lorsqu’elle a réglé l’affaire, elle a accepté de partager des documents qui pourraient être précieux dans le litige contre les autres universités.

Une poignée d’autres universités ont depuis effectué des calculs similaires, admettant l’absence de faute tout en limitant à la fois leur exposition financière et le risque de révélations préjudiciables faisant surface dans des dossiers ou des dépositions.

« Même si nous estimons que les réclamations des plaignants sont sans fondement, nous sommes parvenus à un règlement dans le meilleur intérêt de notre objectif continu d’offrir à des universitaires talentueux de tous horizons sociaux, culturels et économiques l’une des meilleures formations de premier cycle au monde et la possibilité d’obtenir un diplôme. sans dette », a déclaré Vanderbilt, qui est encore en train de finaliser son règlement, dans un communiqué.