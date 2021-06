Yale abandonne les frais de scolarité à l’école d’art dramatique après le don de 150 millions de dollars de David Geffen

Yale a annoncé mercredi qu’il était baisse des frais de scolarité pour les étudiants de l’école d’art dramatique à partir de ce mois d’août suite à un don de 150 millions de dollars de la Fondation David Geffen.

Yale a déclaré que tous les étudiants à temps plein actuels et futurs des programmes menant à un diplôme et à un certificat de l’école d’art dramatique sont éligibles à l’annulation des frais de scolarité à partir de l’année scolaire 2021-2022.

L’université a déclaré que le cadeau supprimerait les obstacles financiers au programme historique de l’école, qui comprend les lauréates des Oscars Meryl Streep, Frances McDormand et Lupita Nyong’o parmi ses diplômés.

« Yale offre déjà certaines des meilleures formations professionnelles disponibles aux acteurs, écrivains, réalisateurs, concepteurs et directeurs de théâtre issus de divers horizons. La suppression de la barrière des frais de scolarité permettra à une plus grande diversité de personnes talentueuses de développer et de perfectionner leurs compétences devant, sur et derrière les scènes de Yale », Geffen mentionné dans un rapport.

Le don de Geffen est « le plus important jamais enregistré dans l’histoire du théâtre américain », selon Yale. En reconnaissance du don, l’université a rebaptisé l’école David Geffen School of Drama à Yale.

L’école propose une formation en jeu d’acteur, design, mise en scène, dramaturgie et critique dramatique, écriture dramatique, gestion de scène, conception technique et production, et gestion de théâtre. Il accueille environ 200 étudiants dans 10 programmes menant à un diplôme et à un certificat.

Geffen est un magnat du divertissement milliardaire, fondateur d’Asylum Records, Geffen Records et Geffen Pictures. Il est également l’un des co-fondateurs de DreamWorks Animation SKG. Forbes estimations que la valeur nette de Geffen est de 10,2 milliards de dollars.

Geffen a fait en 2002 un don de 200 millions de dollars à la faculté de médecine de l’UCLA, qui a également été renommée en son honneur.

Geffen a enseigné un cours intitulé « L’industrie musicale et la gestion des arts » à Yale au cours de l’année universitaire 1978-1979, a indiqué l’université dans un communiqué.

L’école de musique de Yale annulé les frais de scolarité pour ses étudiants en 2005 après avoir reçu un don de 100 millions de dollars.