Yakira Chambers est décédée à 42 ans avec NCIS: Hawai’i s’apprête à rendre hommage à la rédactrice en chef et actrice de CBS décédée d’asphyxie

ACTRICE et NCIS : la rédactrice en chef hawaïenne Yakira Chambers est décédée à l’âge de 42 ans.

La cause préliminaire du décès de Chamber a été identifiée comme une asphyxie aiguë, a déclaré sa famille à Deadline.

Yakira Chambers est décédée à l’âge de 42 ans Crédit : Getty Images – Getty

Chambers aurait été avec sa mère à l’extérieur d’un centre commercial à Newport Beach, en Californie, le 30 novembre, lorsqu’elle a commencé à avoir des difficultés à respirer et s’est effondrée, a rapporté lundi le média.

Elle était connue comme écrivaine et rédactrice en chef sur NCIS: Hawai’i, et a également joué des rôles d’actrice dans Insecure et The Misadventures of Awkward Black Girl.

NCIS : Hawai’i lui rendra hommage dans un épisode qui sera diffusé en janvier.

Chambers développait également ses propres projets, y compris un pilote de télévision, au moment de sa mort, a rapporté Deadline.

La native de Chicago laisse dans le deuil son mari Anthony Welch et sa mère Constance Chambers.

Sa famille a déclaré: «Sa mort soudaine et prématurée nous a tous laissés dans le chagrin. Yakira était une lumière, un symbole d’espoir pour notre communauté, un intendant de notre culture et une représentation de ce à quoi ressemble la poursuite de vos rêves.

“La passion de Yakira s’étendait au-delà de son travail quotidien dans l’entreprise ; elle adorait aider les autres à sortir de nulle part. Elle croyait en l’équité et à la démarginalisation des personnes de couleur pour créer des conditions équitables pour tous.

“Cette passion s’est concrétisée sous la forme de sa fondation, CureConstanceFoundation, une organisation née de la nécessité de trouver des options financières pour les personnes en crise de santé.”

La famille de Chambers a lancé une page GoFundMe pour les frais funéraires qui a collecté 24 625 $ sur l’objectif de 70 000 $ mardi matin.

L’acteur hawaïen du NCIS, Jason Antoon, a rendu hommage à Chambers mardi.

“Nous aimions tous Yakira ici au NCIS Hawai’i Ohana. Condoléances et amour à sa famille”, a-t-il écrit sur Twitter.

Jan Nash, le co-créateur de l’émission, a également rendu hommage à la star en écrivant : “Nous avons le cœur brisé. Que sa mémoire soit une bénédiction.”