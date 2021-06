Yair Lapid ne sera pas le prochain dirigeant d’Israël. Mais il est le pouvoir derrière le trône.

JÉRUSALEM – Lorsque Yair Lapid était un chroniqueur montant dans un journal à la fin des années 1990, son rédacteur en chef, Ron Maiberg, l’a trouvé un homme agréable mais égocentrique et souvent intransigeant qui n’a régulièrement pas cédé du terrain dans une dispute. « Il se disputerait avec vous à mort », a déclaré M. Maiberg, alors rédacteur en chef chez Maariv, un journal centriste. « Au lieu d’admettre que Raymond Chandler a écrit peut-être sept romans et non neuf ou dix, il inclurait les nouvelles pour expliquer son comptage. » Plus de deux décennies plus tard, M. Lapid, 57 ans, est un homme transformé, selon ses collègues et analystes. Aujourd’hui un politicien centriste de premier plan, il est considéré comme gracieux et conciliant. Et c’est en partie à cause de cette transformation qu’Israël se trouve maintenant à l’aube de l’un des moments les plus importants de son histoire politique récente. Dimanche, les législateurs israéliens tiendront un vote de confiance dans un gouvernement pour remplacer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le dirigeant le plus ancien du pays. La nouvelle coalition est une alliance fragile formée de huit partis idéologiquement diffus qui ne sont unis que par leur aversion commune pour M. Netanyahu. Si cela tient, ce sera en grande partie parce que M. Lapid a fait naître l’alliance improbable au cours de mois d’appels téléphoniques et de réunions avec les chefs de faction.

Pour cimenter l’accord, M. Lapid a même permis à Naftali Bennett, un ancien dirigeant de colons de droite qui hésitait à s’associer avec les centristes, les gauchistes et les Arabes, à devenir premier ministre – même si le parti de M. Bennett a remporté 10 sièges de moins que celui de M. Lapid. Dans un compromis, M. Lapid deviendra Premier ministre en 2023. Mais alors que M. Bennett monte sur scène en premier, il ne le fait que parce que M. Lapid a quitté les projecteurs pour lui. « Je ne suis pas un grand fan », a déclaré M. Maiberg à propos de M. Lapid. « Mais je serai le premier à admettre qu’il a grandi, qu’il a mûri et qu’il a abandonné la partie vanité de son personnage. »

M. Lapid est né en 1963 et a grandi dans une bulle laïque et privilégiée à Tel-Aviv. Sa mère, Shulamit, 86 ans, est une romancière bien connue, et son père, Tommy, décédé en 2008 à 78 ans, était journaliste puis ministre centriste.

M. Lapid a terminé son service militaire en tant qu’écrivain pour un magazine militaire, puis a suivi les traces de son père en tant que journaliste professionnel. Dans les années 1990, il a glissé entre plusieurs postes illustres au sein de l’establishment culturel israélien, équilibrant sa chronique avec un talk-show télévisé, tout en jouant dans une poignée de films, en écrivant des romans et même en écrivant des pièces de théâtre et des drames télévisés. Dans les années 2000, M. Lapid était devenu l’un des animateurs et commentateurs de télévision les plus connus d’Israël, réputé pour son style de questionnement non combatif et ses colonnes médianes. Il a commencé à planifier une carrière politique vers la fin de la décennie et, en 2012, a formé son propre parti politique centriste et laïc, Yesh Atid, ou « Il y a un avenir ». Il a pris de façon inattendue la deuxième place derrière le Likoud de M. Netanyahu lors des élections générales de 2013, entrant dans un gouvernement de coalition dirigé par Netanyahu, et M. Lapid est devenu ministre des Finances. M. Lapid n’était ni le premier ni le dernier nouveau venu à tenter de briser le moule de la politique israélienne avec un nouveau parti centriste. Mais pour les premiers alliés politiques de M. Lapid, il y avait un dynamisme dans sa marque de centrisme qu’ils considéraient comme original. « Je sentais que je pouvais rentrer à la maison », a déclaré Yael German, autrefois maire d’un parti de gauche, Meretz, qui a ensuite rejoint Yesh Atid et est devenu l’un de ses premiers législateurs. « C’était tout ce que je pensais – mettre des limites aux partis religieux, parler de mariage civil, des droits des LGBT, abandonner les territoires occupés, deux États pour deux peuples. » Meretz « a toujours été trop laissé pour moi, trop extrême », a ajouté Mme German. « Mais Yair ne l’était pas. » Pour les critiques de M. Lapid, cependant, il y avait un manque de profondeur dans sa politique et une arrogance dans ses manières. Ce que les alliés considéraient comme une capacité à faire le pont entre la gauche et la droite, d’autres considéraient un manque de clarté idéologique. Les satiristes ont créé un site Web, connu sous le nom de « Lapidomator », qui a permis aux utilisateurs de générer des déclarations vides de sens sur un sujet donné – se moquant de la vacuité perçue des idées de M. Lapid.

Bien qu’il soit arrivé deuxième aux élections de 2013, il a été rapidement critiqué pour ses commentaires désobligeants à l’égard des législateurs arabes et moqué pour s’être vanté de ses ambitions de Premier ministre.