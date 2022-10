Yahya Abdul-Mateen II serait en lice pour le rôle principal de “Wonder Man” pour la série Disney Plus

Yahya Abdul-Mateen II, qui a joué Black Manta dans le Aquaman franchise et Docteur Manhattan dans le Gardiens de la série HBOest en pourparlers pour jouer dans la prochaine série Wonder Man en direction de Disney+selon Le journaliste hollywoodien Lundi.

La série Disney Plus serait dirigée par Shang-Chi et la légende des dix anneaux le réalisateur Destin Daniel Cretton et Andrew Guest, qui était scénariste-producteur pour Brooklyn Nine-Nine et Community. Aucun autre détail sur l’émission n’a encore été révélé.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation.

Wonder Man est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées Marvel dans Avengers # 9 en 1964 en tant que méchant, mais est finalement devenu un membre de longue date du groupe de super-héros Ses principaux pouvoirs sont la super force et l’invulnérabilité, mais Wonder Man est surtout connu pour être un cascadeur hollywoodien, puis acteur lors de sa course comique.

La semaine dernière, des nouvelles d’un Série Vision uniquement pour Disney Plus est devenue publique. Les deux personnages ont une histoire l’un avec l’autre dans les bandes dessinées. Dans Avengers # 58, il a été révélé que les souvenirs et les schémas d’ondes cérébrales de Vision étaient une copie de Wonder Man, qui était censé être mort à l’époque. Les deux héros avaient également des sentiments pour la sorcière écarlate dans leur histoire comique.