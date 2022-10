Marvel a choisi Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de “Wonder Man” du MCU pour la prochaine série Disney +.

Yahya Abdul-Mateen II est l’un des acteurs les plus prometteurs d’Hollywood qui a connu une course incroyable au cours des dernières années. Il a joué dans DC’s Aquamannous a fait mourir de peur dans Candymanet s’est imposé aux côtés de Jake Gyllenhaal dans Ambulance. Nous devons également mentionner les meilleures critiques de son travail à ce jour provenant de son jeu dans Broadway’s Topdog/Underdog. Quelle est la prochaine étape pour Yahya ? Il semble qu’il passe des images DC à l’univers cinématographique Marvel.

Yahya Abdul-Mateen II sera le “Wonder Man” de Marvel et dirigera le spectacle Disney+

Selon DATE LIMITEYahya rejoindra l’univers cinématographique Marvel en tant que Homme étonnant. Wonder Man, de son vrai nom Simon Williams, est le fils d’un industriel et prend le contrôle d’une entreprise de munitions après le décès de son père. Bien sûr, les choses se gâtent lorsqu’il est en concurrence avec Stark Industries de Tony Stark et il devient un méchant travaillant sous le baron Zeemo avant de rejoindre plus tard The Avengers. Yahya aura également sa propre série Disney + pour Homme étonnant sans encore savoir quand nous devrions nous attendre à ce qu’il arrive.