Yahshua Robinson décède après avoir été contraint de courir par une chaleur de 90 degrés

C’est tellement, tellement, tellement triste. Regardez comme ce jeune garçon est heureux. Il ne méritait pas de sortir ainsi.

Yahshua « YaYa » Robinson, 12 ans, a été déclaré mort dans un hôpital local après s’être effondré sur le terrain pendant un cours d’éducation physique à la Riverside County Middle School. Selon NBC Los Angeles, Robinson ne s’était pas correctement habillé pour le cours et a été puni en étant forcé de courir sur le terrain. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne commence à se sentir malade, disant aux enseignants et aux autres élèves qu’il ne pouvait pas respirer et qu’il avait besoin d’eau.

« Il tendait la main au professeur pour lui dire qu’il avait besoin d’eau. Il a dit qu’il ne pouvait pas respirer. Il disait cela aux enfants », a déclaré Plummer.

Amarna Plummer, la tante de Yahshua, dit que sa mère est professeur d’éducation physique dans une autre école du district et qu’elle avait déjà averti l’administration scolaire de ne pas avoir d’enfants dans la chaleur extrême du sud de la Californie.

« Elle informe l’administration : ‘Ne laissez aucun enfant sortir aujourd’hui pour faire de l’éducation physique’. Et que s’est-il passé ? Elle reçoit un appel qu’il a passé sur le terrain », a déclaré Plummer.

Quelqu’un a de sérieuses explications à donner parce que cet enfant est mort à cause de foutus vêtements de sport et tout ce que le district scolaire peut faire, c’est publier une déclaration faible disant à quel point ils sont « attristés » par le décès de Yahshua.

Les sentiments ne suffiront pas. Les gens doivent perdre leur emploi, leur argent et peut-être leur liberté à cause de cela. Nous espérons que la famille obtiendra le tiercé trio de la justice.