Yahoo Sports AM : les jeux rapprochés abondent

TITRES

🏒 Babcock démissionne : L’entraîneur des Blue Jackets, Mike Babcock a démissionné dimanche seulement deux mois après avoir accepté ce poste, au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait violé la vie privée des joueurs.

🏀 Vegas avance : Les Aces, champions en titre, n’ont jamais été menés dans leur Balayage 2-0 contre Chicagose qualifiant pour les demi-finales de la WNBA pour la cinquième année consécutive.

⚽️ Miami sans Messi : Lionel Messi je me suis reposé pour la première fois depuis sa signature avec l’Inter Miami samedi, et son équipe a rapidement perdu pour la première fois depuis sa signature.

⛳️ L’attente est terminée: Sahith Theegala a remporté le championnat Fortinet dimanche, dans sa Californie natale, sa première victoire en 74 départs du PGA Tour.

🏁 La finale 12 : Après trois semaines de course, les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series ont eu lieu réduit de 16 pilotes à 12.

DIMANCHE FUNDAY : LES JEUX FERMÉS ABONDENT

(Adam Glanzman/Getty Images)

La liste NFL de dimanche n’a pas manqué de drame, avec neuf des 13 matchs décidés par un score et deux matchs nécessitant une prolongation.

Dauphins 24, Patriotes 17 : Pour la première fois depuis 2001, la Nouvelle-Angleterre a une fiche de 0-2.

Seahawks 37, Lions 31 (OT): Les mêmes vieux Lions ? C’est maintenant à Dan Campbell et à son équipe de prouver le contraire après Seattle a crevé son ballon de battage médiatique.

Titans 27, Chargeurs 24 (OT) : Les Chargers sont la 33e équipe de l’ère du Super Bowl avec plus de 50 points et aucun revirement en deux matchs. Ils sont les seuls à débuter 0-2.

Commandants 35, Broncos 33 : UN Je vous salue Marie dans les dernières secondes, Denver a eu une chance d’égaliser, mais ils n’ont pas pu convertir la conversion de deux points.

Géants 31, Cardinaux 28 : Les G-Men ont effacé un retard de 21 points dans le désert, réalisant ainsi leur le plus grand retour depuis plus de 70 ans.

Corbeaux 27, Bengals 24 : Cincy a atteint les séries éliminatoires la saison dernière après avoir débuté 0-2. Ils vont je dois répéter cet exploit cette année.

49ers 30, Béliers 23 : Les Niners ont gagné, mais quelle histoire la recrue des Rams Puka Nacua a été. Après avoir fait tourner les têtes avec 10 attrapés à ses débuts, il j’en ai ajouté 15 de plus.

Faucons 25, Packers 24 : La recrue RB Bijan Robinson était la star à Atlanta, montrant pourquoi les Falcons l’ont choisi au 8e rang du repêchage.

Chefs 17, Jaguars 9 : Les Chiefs ne ressemblent pas aux Chiefs pendant deux semaines. Mais ils ont récupéré Travis Kelce et Chris Jones.

Cowboys 30, Jets 10 : Dallas a écrasé New York pour commencer l’année, battant les Giants et les Jets par un score combiné de 70-10.

Boucaniers 27, Ours 17 : Non Tom Brady, pas de problème. Baker Mayfield et les Bucs sont invaincus.

Colts 31, Texans 20 : Le quart recrue Anthony Richardson s’est précipité pour marquer deux points avant de repartir avec une commotion cérébrale. Gardner Minshew a pris le relais.

Projets de loi 38, Raiders 10 : Josh Allen et Buffalo ont largement rebondi après leur raté de la semaine 1.

KUSS FAIT L’HISTOIRE

Sepp Kuss (au milieu) flanqué de ses coéquipiers Jonas Vingegaard (à gauche) et Primož Roglič. (Tim de Waele/Getty Images)

Deux des meilleurs cyclistes du monde concourir pour l’équipe Jumbo-Visma. Dimanche à Madrid, c’est leur troisième banane qui a finalement réussi à terminer première, Jeff écrit.

Histoire américaine: Sepp Kuss (qui rime avec « orignal »), originaire du Colorado, âgé de 29 ans, a remporté la Vuelta a España, faisant de lui le premier Américain à remporter un Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta) depuis 2013, et juste le quatrième* à le faire.

Kuss : Vuelta d’Espagne (2023)

Chris Horner : Vuelta d’Espagne (2013)

Greg LeMond : Tour de France (1986, 1989, 1990)

Andrew Hampsten : Tour d’Italie (1988)

Équipe dominante : L’équipe Jumbo-Visma de Kuss est devenue la première à balayer les trois étapes du Grand Tour après que Primož Roglič ait remporté le Giro d’Italia et que Jonas Vingegaard ait remporté son deuxième Tour de France consécutif.

De domestique à champion : Le cyclisme n’est pas un sport individuel. Les équipes sont constituées autour d’un ou deux leaders et d’un groupe de soutien domestiques (Français pour « serviteur »), dont le travail consiste à aider le leader à gagner.

Jusqu’à cette course, c’était la spécialité de Kuss. Après avoir aidé Roglič et Vingegaard à remporter leurs six Grands Tours, il devait faire de même en Espagne.

Mais après avoir dominé la montée lors de l’étape 6 et être passé premier après l’étape 8, c’était finalement à son tour de briller. C’est du moins ce qu’il semblait…

Drame et réaction négative : Mercredi, Roglič et Vingegaard ont pris un retard lors de l’étape 17, réduisant ainsi l’avance de Kuss – le jour de son anniversaire ! – dans ce qui ressemblait à un effort pour reprendre leur place de chef d’équipe.

Mais le réaction publique Leur coup d’État apparent a été rapide et furieux, et jeudi, ils étaient de nouveau en train de soutenir la quête de la victoire de Kuss.

Les deux superstars ont finalement terminé deuxième et troisième, permettant à Jumbo-Visma de remporter le podium.

Quelle sensation: « Je vis un rêve aujourd’hui », a déclaré Kuss, qui a remporté trois championnats nationaux de vélo de montagne aux Université du Colorado. Passez un mois, Buffaloes !

*Lance Armstrong aurait figuré sur cette liste après avoir remporté le Tour de France chaque année de 1999 à 2005, mais ses victoires lui ont été retirées pour violation du dopage.

DOMINANCE DES DODGERS

(Stephen Brashear/Getty Images)

Les Dodgers a décroché son 10e titre NL West en 11 saisons samedi, poursuivant l’une des séquences les plus dominantes de l’histoire de la MLB, Jeff écrit.

En chiffres : Los Angeles a remporté plus de titres de division depuis 2013 (10) que toutes les équipes sauf 10 n’en ont remporté au cours de toute l’ère divisionnaire (depuis 1969).

Les 21 titres de division des Dodgers au cours de cette période ne sont derrière que les 23 des Braves, et leur série de 11 places consécutives en séries éliminatoires est la la troisième plus longue séquence de tous les temps.

Leurs 1 022 victoires depuis 2013 sont de loin les plus importantes de toutes les équipes, avec un écart plus grand entre elles et les Yankees, deuxièmes (934), que les Yankees et les Blue Jays, 11e (853).

Ce n’était guère une garantie : Bien qu’il semble que les Dodgers aient une réservation permanente pour le baseball d’octobre, cela a longtemps semblé être l’année où ils ont échoué.

Ils n’ont pas fait grand-chose pendant l’intersaison pendant que les Padres, dépensiers, se préparaient à défier le trône. entrer dans le printemps avec le même enregistrement projeté.

Et même si San Diego a trébuché tôt, les Diamondbacks parvenus se sont montrés chauds et ont mené la division jusqu’au 8 juillet.

Mais en fin de compte, le scénario est resté le même, avec Mookie Betts et Freddie Freeman menant une attaque explosive au sommet de la division – encore une fois.

Regarder vers l’avant: Vient maintenant la partie la plus difficile : transformer les succès de la saison régulière en titres. Le seul championnat des Dodgers au cours de cette course par ailleurs épique a eu lieu lors de la saison 2020 raccourcie par la pandémie.

LE MONDE EN PHOTOS

Le manager des Orioles, Brandon Hyde, boit au célèbre « Homer Hose ». (Patrick Smith/Getty Images)

Baltimore- Les Orioles ont décroché dimanche leur première place en séries éliminatoires depuis 2016 et j’ai quitté les Rayons pour reprendre une avance de deux matchs dans la division. J’étais là et je peux le confirmer : c’était électrique.

(Qian juin/MB Media/Getty Images)

Singapour — Carlos Sainz de Ferrari a remporté le Grand Prix de Singapour dimanche, mettant fin à la séquence de 10 victoires consécutives de Max Verstappen et devenant le premier pilote non Red Bull à remporter une course de F1 cette saison.

(Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Bled, Slovénie — Jordan Brand a lancé samedi la nouvelle chaussure de Luka Dončić avec un tournoi flottant 3v3 sur le lac de Bled dans sa Slovénie natale, qui a servi d’inspiration pour la sneaker.

SONDAGE AP, SEMAINE 4

L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, avant la victoire de samedi contre le sud de la Floride. (Julio Aguilar/Getty Images)

L’année du Pac-12 continue dans le football universitaire, avec cinq des 14 meilleures équipes du le sondage AP de cette semaine originaire de la ligue qui sera bientôt disparue.

La marée descend : L’Alabama est sorti du top 10 pour la première fois depuis le 27 septembre 2015, mettant fin à une séquence de 128 semaines consécutives. Seule Miami (137 semaines consécutives de 1985 à 1993) a connu une période plus longue.

Géorgie Michigan Texas État de Floride USC état de l’Ohio État de Pennsylvanie Washington notre Dame Oregon Utah LSU Alabama État de l’Oregon Ole Mademoiselle Oklahoma Caroline du Nord Duc Colorado Miami Etat de Washington UCLA Tennessee Iowa Floride

L’ardoise de cette semaine : Il y a six affrontements classés ce samedi, avec en tête d’affiche le n°6 de l’Ohio State au n°9 de Notre Dame, le n°19 du Colorado au n°10 de l’Oregon et le n°15 Ole Miss au n°13 de l’Alabama.

SEPT. 18, 1978 : CLEMENS K’S 20

(Actualités sportives via Getty Images)

Il y a 27 ans aujourd’hui, Roger Clemens a égalé son propre record de la MLB avec 20 retraits au bâton dans une victoire 4-0 contre les Tigres. Il n’a accordé que cinq coups sûrs, n’en a pas marché et a lancé 151 lancers lors du jeu blanc complet, Jeff écrit.

L’exploit le plus rare : Il y a eu 24 jeux parfaits, 18 matchs de quatre heures, 15 triples jeux sans assistance et seulement cinq matchs avec 20 retraits au bâton*, avec Clemens (1986 et 1996) rejoignant Kerry Wood (1998), Randy Johnson (2001) et Max Scherzer (2016).

En savoir plus ce jour-là :

🏈 1919 : Fritz Pollard est devenu le premier homme noir à jouer au football professionnel pour une équipe majeure, les Akron Pros.

⛳️ 2016 : À Gee Chun a remporté le championnat d’Evian à 21 sous, ce qui reste le score le plus bas jamais enregistré dans une majeure féminine ou masculine.

*Le droitier des sénateurs Tom Cheney a retiré 21 Orioles sur des prises le 12 septembre 1962, mais il lui a fallu 16 manches – et 228 lancers (!!!) – pour y parvenir.

LISTE DE SURVEILLANCE : DOUBLE EN-TÊTE DE MNF

Bryce Young et les Panthers affrontent les Saints dans « MNF ». (Todd Kirkland/Getty Images)

La liste de la semaine 2 de la NFL se termine ce soir avec des matchs qui se chevauchent* sur « Monday Night Football ». Parce que pourquoi regarder un match quand tu pourrais regarde deux?

Plus à regarder :

*À quoi s’attendre : lorsque les jeux se chevauchent, chaque diffusion présentera un bug de score plus petit pour l’autre jeu et Scott Van Pelt sera en studio pour fournir des faits saillants et des mises à jour pour les deux.

Anecdote sur la NFL

(Rick Stewart/Allsport/Getty Images)

Barry Sanders, dont le nouveau Statue de Ford Field a été dévoilé samedi, est l’un des huit joueurs de l’histoire de la NFL à avoir parcouru 2 000 verges au sol en une saison.

Question: Combien des sept autres pouvez-vous nommer ?

Indice: 1973, 1984, 1998, 2003, 2009, 2012, 2020.

Répondez en bas.

MEILLEURES JEUX : À VENIR !

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (à droite) devance l’Américain Yared Nuguse. (Ali Gradischer/Getty Images)

Top Plays reviendra la semaine prochaine avec une apparence nouvelle et améliorée. Restez à l’écoute!

Highlight à emporter : L’Américain Yared Nuguse a couru le quatrième mile le plus rapide de tous les temps (3:43:97) samedi à la Prefontaine Classic et n’a même pas gagné la course ! Amusez-vous.

—-

Réponse triviale : JO Simpson, Eric Dickerson, Terrell Davis, Jamal Lewis, Chris Johnson, Adrian Peterson, Derrick Henry

