Yahoo Sports AM : choix des récompenses MLB

💵 Les milliards de MJ : La valeur nette de Michael Jordan est maintenant 3 milliards de dollars, selon Forbes. Cela le qualifie pour le Forbes 400, la première fois qu’un athlète professionnel entre dans la liste.

🏈 La bosse de Taylor Swift : Le match Jets-Chiefs de dimanche a enregistré de gros chiffres, attirant en moyenne 27 millions de personnes, en grande partie grâce à une augmentation du nombre de téléspectateurs chez les adolescentes.

⚽️ Cincy remporte : Avec 65 points en 31 matches, le FC Cincinnati a décroché le MLS Supporters’ Shield (meilleur bilan) pour la première fois de l’histoire du club.

⚾️ Nouveaux postes vacants : Les Angels ont congédié leur manager Phil Nevin après qu’il les ait menés à une fiche de 119-149 au cours de son bref mandat. Le skipper des Mets, Buck Showalter, est également à New York.

Aujourd’hui c’est la date limite pour que les membres de la Baseball Writers ‘Association of America soumettent leurs choix de récompenses MLB. Voici qui nous choisirions si nous avions des votes, Jeff et moi écrivons.

MVP AL : Shohei Ohtani (DH/SP, Anges) … Bien qu’il ait raté le dernier mois avec une UCL déchirée et une oblique tendue, la star à double sens a connu une meilleure année au marbre et sur le monticule que lors de sa campagne MVP 2021.

Statistiques: .304/.412/.654, 44 HR, 95 RBI, 102 R, 20 SB en 135 matchs ; 10-5, 3,14 ERA, 1,06 WHIP, 167 K en 23 départs ; 10,1 gagne au-dessus du remplacement

Finaliste: C’est un match nul entre les coéquipiers des Rangers Marcus Semien (mené tous les joueurs en position AL avec 7,4 WAR) et Corey Seager (derrière seulement Semien en WAR malgré avoir raté 43 matchs).

MVP de la Ligue nationale : Ronald Acuña Jr. (RF, Braves) … Il a mené la NL pour les points*, les coups sûrs, les interceptions, l’OBP, les OPS et les buts totaux, tout en inaugurant les clubs 30-60 et 40-70 (circuits et interceptions). Est-ce bon?

Statistiques: .337/.416/.596, 41 HR, 106 RBI, 149 R, 73 SB en 159 matchs ; 8.1 GUERRE

Finaliste: Avec mes excuses à Freddie Freeman (59 doubles sont le septième plus grand nombre de tous les temps) et Matt Olson (meilleurs 54 HR de la MLB, 139 points produits et .604 SLG), Mookie Betts a mené tous les joueurs de position avec 8,4 WAR et a joué au moins 70 matchs au deuxième but et au champ droit.

AL Cy Young : Gerrit Cole (RHP, Yankees) … Les Yankees ont été décevants, mais ce n’était certainement pas la faute de Cole puisqu’il a mené l’AL en termes de MPM, de blanchissages, de manches, de WHIP et de coups sûrs par neuf. Enfin, son nom devrait disparaître du liste ignominieuse des meilleurs lanceurs à ne jamais gagner un Cy Young.

Statistiques: 15-4, 2,63 ERA, 0,98 WHIP, 222 K en 33 départs ; 7.5 GUERRE

Finaliste: Le droitier des Twins Sonny Gray (2,79 ERA) a dépassé le droitier des Mariners Luis Castillo (3,34) avec une MPM de 2,00 en septembre. Castillo a trébuché sur une MPM de 4,96 au cours du dernier mois.

NL Cy Young : Blake Snell (LHP, Padres) … Après un début difficile (27 ER en neuf départs), il était presque intouchable (18 ER en 23 derniers départs). Tellement intouchable, en fait, que peu importait qu’il mène tous les lanceurs sur balles. L’AL Cy Young 2018 serait le septième joueur à remporter le prix dans les deux ligues.

Statistiques: 14-9, 2,25 ERA, 1,19 WHIP, 234 K en 32 départs ; 6.0 GUERRE

Finaliste: L’ERA du droitier des Giants Logan Webb (3,25) n’était pas aussi bonne que celle d’autres prétendants comme Kodai Senga (2,98) et Justin Steele (3,06), mais il a mené la NL en manches (216), en ratio retraits au bâton (6,3) et la qualité démarre (24). Obtient notre vote.

Recrue AL de l’année : Gunnar Henderson (3B/SS, Orioles) … S’il avait joué toute l’année comme il l’a fait au cours de ses 100 derniers matchs (52 coups sûrs supplémentaires, .276 AVG, .856 OPS), nous parlerions de l’endroit où il terminera pour le titre de MVP plutôt que de « juste » s’enfuir avec ROY.

Statistiques: .255/.325/.489, 28 HR, 82 RBI, 100 R, 10 SB en 150 matchs ; 6.3 GUERRE

Finaliste: Le droitier des Gardiens Tanner Bibee (2,98 ERA en 142 IP) était absolu, accordant deux points mérités ou moins dans 19 de ses 25 départs.

Recrue NL de l’année : Corbin Carroll (OF, Diamondbacks) … Si Acuña a connu la meilleure saison de puissance-vitesse de l’histoire de la MLB, Carroll a connu la meilleure saison de ce type jamais réalisée par une recrue, menant les majors en triples et devenant la première recrue – et neuvième joueur – avec une campagne 25-50.

Statistiques: .285/.362/.506, 25 HR, 76 RBI, 116 R, 54 SB en 155 matchs ; 5.4 GUERRE

Finaliste: Parmi les lanceurs de la NL, la MPM de 2,98 du droitier des Mets Kodai Senga n’était qu’à la traîne de Snell et sa WAR de 4,5 n’était à la traîne que de Snell et Webb.

*Machine à marquer : Une partie sous-estimée de la saison historique d’Acuña est qu’il a marqué 149 points, le troisième plus grand nombre de joueurs depuis la Seconde Guerre mondiale, derrière Jeff Bagwell (152 en 2000) et Ted Williams (150 en 1949).

LES GÉANTS SONT MAL

La saison des Géants est passé d’horrible à quelque chose de pire lundi soir avec une vilaine défaite 24-3 contre les Seahawks, écrit Frank Schwab de Yahoo Sports.

Où il en est : Un an après avoir atteint les séries éliminatoires, les G-Men sont un désastre. Ils sont la seule équipe à avoir disputé trois matchs aux heures de grande écoute, et ils ont perdu les trois alors qu’ils étaient dominés 94-15. Avec les Dolphins et les Bills ensuite, ils pourraient se diriger vers un départ 1-5.

Stat du jour : Il y a deux équipes de la NFL qui n’ont pas encore mené un jeu offensif avec une avance cette saison : les Giants et les Jets.

Hé, au moins les Yankees et les Mets ont connu d’excellentes saisons. C’est l’heure du baseball en octobre pour remonter le moral des fans de sport new-yorkais ! Oh, attendez.

50 JOURS CONSTITUTIFS DE FOOTBALL

Aujourd’hui est le dernier jour sans au moins un match de football universitaire ou de NFL jusqu’au 22 novembre, la veille de Thanksgiving.

C’est vrai, les amis : A partir de demain, nous aurons 50 jours consécutifs de football. Alors repose-toi ce soir, tu en auras besoin. Et commencez à planifier votre emploi du temps d’octobre et de novembre en conséquence.

EN PHOTOS : NBA MEDIA DAYS

La saison NBA 2023-24 a débuté officieusement lundi alors que la majorité des équipes NBA se sont présentées au camp d’entraînement pour participer à leurs journées médiatiques annuelles.

Miami — Jimmy Butler (alias Ball Out Boy) est devenu totalement « emo » pour son portrait officiel.

El Segundo, Californie — LeBron James a révélé que son fils, Bronny, avait été opéré cet été après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’une séance d’entraînement à l’USC. Il lui consacre la saison.

Milwaukee- Deux des six joueurs ont marqué en moyenne plus de 30 points par match la saison dernière – maintenant dans la même équipe des Bucks.

Rattrapez-vous vite : Rappel hors saison

CLASSEMENT QUOTIDIEN : CANDIDATS MVP de la NFL

Josh Allen a remplacé Tua Tagovailoa en tant que favori MVP de la NFL après la victoire 48-20 des Bills contre les Dolphins.

Cotes actuelles sur BetMGM :

Allen (+325) Tagovailoa (+500) Patrick Mahomes (+500) Jalen fait mal (+800) Lamar Jackson (+1200) Justin Herbert (+1600) Brock Purdy (+1800) Christian McCaffrey (+1800) Trevor Lawrence (+2000) Dak Prescott (+2500)

Mon avis : Sur la seule base de la performance, McCaffrey serait bien au-dessus de la huitième place. Mais quand on considère que les QB ont remporté 15 des 16 derniers MVP, cela a du sens.

OCTOBRE. 3, 1951 : LE COUP ENTENDU DANS LE MONDE ENTIER

Il y a 72 ans aujourd’hui, Le cogneur des Giants de New York, Bobby Thomson, a frappé «Le coup de feu entendu dans le monde entier« – un circuit de trois points pour battre les Dodgers de Brooklyn et envoyer les Giants aux World Series, où ils affronteraient une troisième équipe de New York* : les Yankees, Jeff écrit.

Appel célèbre : Après que l’explosion de Thomson ait franchi la clôture de Polo Grounds, l’annonceur des Giants, Russ Hodges, a lancé un appel emblématique : «Les Giants remportent le fanion ! Les Giants remportent le fanion ! Les Giants remportent le fanion ! Les Giants remportent le fanion !«

En savoir plus ce jour-là :

⚾️ 1974 : Frank Robinson, double MVP a été nommé joueur-manager des Indiens, faisant de lui le premier manager noir de l’histoire de la MLB.

🏈 1995 : JO Simpson a été déclaré non coupable des meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman.

*New York, New York, New York : Les Yankees (98-56), les Giants (98-59) et les Dodgers (97-60) étaient les trois meilleures équipes de baseball en 1951. Les Yankees ont remporté la Série mondiale en six matchs, leur troisième de cinq championnats consécutifs.

LISTE DE SURVEILLANCE : ÉLIMINAIRES DE BASEBALL

Les séries éliminatoires de la MLB commencent ce soir alors que les quatre séries Wild Card, les meilleures des trois, démarrent, Jeff écrit.

Rangers à Rayons ( 15 h 08 HE, ABC ) : Tampa a disputé 32 matchs éliminatoires depuis la dernière apparition du Texas en 2016. (Obtenez le prix, par StubHub : 37 $)

Blue Jays à Twins ( 16h38, ESPN ) : Le Minnesota a perdu 18 matchs consécutifs en séries éliminatoires, la plus longue séquence de ce type dans l’histoire de la MLB – par beaucoup. (Prix d’entrée : 12 $)

Diamondbacks chez Brewers ( 19h08, ESPN2 ) : La recrue de l’Arizona Brandon Pfaadt (5,72 ERA) affronte Cy Young Corbin Burnes* 2021 dans un énorme décalage de lanceurs. (Prix d’entrée : 17 $)

Marlins aux Phillies (20h08, ESPN) : Miami a réalisé deux séries éliminatoires non pandémiques et a remporté les World Series à deux reprises (1997, 2003). Peuvent-ils réussir 3 pour 3 ? (Prix d’entrée : 194 $)

*Bonne chance, frappeurs : Burnes a mené la NL avec un WHIP de 1,07 et a été l’un des deux seuls lanceurs qualifiés au baseball à maintenir ses adversaires à une moyenne au bâton de 0,200 ou moins.

Anecdote sur la MLB

Neuf des 12 équipes des séries éliminatoires de la MLB avoir remporté au moins une Série mondiale.

Question: Pouvez-vous nommer les trois qui n’ont jamais gagné ?

Astros

Geais bleus

Braves

Brasseurs

Dos de diamant

Dodgers

Marlins

Orioles

Phillies

Rangers

Des rayons

Jumeaux

Répondez en bas.

BONNE LECTURE : « SEUL AU BORD DU MONDE »

« La meilleure écriture sportive de l’année 2023 » arrive dans les rayons aujourd’hui. L’anthologie annuelle, organisée cette année par le journaliste Richard Deitsch de The Athletic, présente un large éventail d’histoires et de perspectives.

Histoire en vedette : Cette semaine, je partagerai mes histoires préférées du livre. La sélection d’aujourd’hui est l’histoire de la tentative de Susie Goodall de faire le tour du monde à la voile, sans escale, seule et sans technologie. C’est long, alors prévoyez du temps. Vous ne le regretterez pas.

Le point de vue de Richard : « L’histoire poignante de Cassidy est écrite avec une telle force et tant de détails que vous vous sentez fouetté par l’océan, la pluie et le vent sur l’océan Austral aux côtés de Goodall. Tout simplement un travail incroyable. »

Plonger.

Réponse triviale : Brasseurs, Rangers, Rayons

