Yahoo Mobile est terminé

Yahoo Mobile, l’option sans fil prépayée que Verizon a lancée il y a un peu plus d’un an et qui ressemblait à un imitateur de leur marque Visible, est terminée. Avec Verizon vendant la marque Yahoo, cela n’a pas beaucoup de sens pour eux de continuer à exploiter un service prépayé avec le nom.

Yahoo Mobile informe les clients cette semaine qu’ils peuvent continuer à utiliser le service pour leur cycle de facturation actuel et prolonger pour un autre, mais c’est tout. Après le prochain cycle de facturation, ils ne pourront plus renouveler et devront trouver une autre option pour le service sans fil. Ils auront jusqu’au 31 août au moins pour continuer à accéder à leurs comptes.

Alors, quel est le plan maintenant ? Eh bien, Yahoo Mobile recommande Visible comme une bonne alternative. Cela a beaucoup de sens car ils sont presque identiques en dehors de leur couleur (violet contre bleu) et de leurs noms.

Visible, pour les nouveaux, est un service prépayé exploité par Verizon qui ne coûte que 40 $/mois et vous offre des appels/textos/données illimités, des appels vers le Mexique et le Canada, et un point d’accès sans fil. Comme il fonctionne sur le réseau de Verizon, il offre une excellente couverture et n’essaie plus de limiter les vitesses de données auxquelles votre téléphone peut accéder. Cela réduira même votre facture mensuelle à 25 $/mois si vous partagez un compte avec vos amis et votre famille.

Pour en savoir plus sur la fin de Yahoo Mobile, passez à la caisse ces FAQ.