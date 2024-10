Yahoo ADP à éviter le jour du repêchage

Il est impératif d’étudier la position moyenne au repêchage (ADP) et de trouver de la valeur au repêchage pour construire une base de championnat le jour du repêchage. Il est également tout aussi important d’éviter les joueurs qui partent trop tôt. Ci-dessous, j’ai présenté dix joueurs dont j’essaierais d’éviter les ADP le jour du repêchage. Je fais disparaître ces joueurs à leurs ADP, mais j’ai inclus mon classement pour chaque joueur, et s’ils tombent près de cet endroit, ils feront de belles sélections.

Quinn Hughes (VAN – D) – ADP : 17,9 | Mon rang : 28

Hughes vient de connaître une année en carrière, marquant 17 buts et 75 passes décisives (92 points) en 82 matchs. En conséquence, il est repêché plus tôt que je ne le souhaite. Il y a beaucoup de chiffres de Hughes d’il y a une saison qui pourraient ne pas être durables cette année. Premièrement, il a tiré 8,5 pour cent sur un record en carrière de 199 tirs. Il avait un taux de tir de 4,9 pour cent en carrière avant l’année dernière, il est donc concevable qu’il redonne environ sept buts cette année. La différence entre 17 et 10 buts est drastique ; il passerait de la sixième place parmi les défenseurs à la 23e place.

Deuxièmement, sa production d’assistance devrait également diminuer. Hughes avait un SH% de 13,9 sur la glace, et des joueurs comme Dakota Joshua (21,4 SH%), Nils Hoglander (20,0 SH%), Brock Boeser (19,6 SH%) et JT Miller (19,1 SH%) avaient tous un SH% de manière significative. supérieur à ce qui est considéré comme durable pour eux. Hughes, qui a mené l’équipe au chapitre des passes décisives, ressentira probablement cette régression plus que quiconque.

Troisièmement, il devance des défenseurs comme Evan Bouchard et Roman Josi, que j’ai tous deux classés devant Hughes et qui ont une production de buts beaucoup plus stable.

Sam Reinhart (FLA – C/RW) – ADP : 24,7 | Mon rang : 54

Reinhart a explosé pour 57 buts et 94 points au cours d’une année de contrat et a obtenu un contrat de huit ans d’une valeur de 8,625 millions de dollars AAV. Reinhart est passé de l’un des meilleurs choix de dormeurs fantastiques à un choix potentiel cette année. Il a tiré à 24,5 pour cent et a marqué 27 buts en avantage numérique, des marques qu’il ne pourra certainement pas répéter. Reinhart est toujours candidat pour plus de 40 buts, mais il ne fournit pas l’aide haut de gamme ou la production de tirs que vous attendez d’un choix de fin de 2e/début de 3e ronde. Je laisserais les autres l’emmener à cet ADP, et vous pourrez presque certainement imiter sa production quelques tours plus tard.

Jeremy Swayman (BOS – G) – ADP : 32,6 | Mon rang : 51

Si Swayman avait été signé maintenant, je n’aurais pas trop de problème à ce qu’il aille au milieu du troisième tour, mais s’il n’est pas signé et sans fin claire en vue, c’est un choix très risqué. Attendre de recruter des gardiens de but est déjà une stratégie que j’utilise souvent, donc gaspiller si tôt un choix sur un gardien de but qui pourrait s’absenter ne vaut pas l’avantage potentiel. Je ne suis pas non plus convaincu que les Bruins lui donneront 65 pour cent des départs simplement parce que Linus Ullmark est parti. Joonas Korpisalo a connu une solide pré-saison et est assez bon pour débuter 30 à 35 matchs. C’est une passe facile pour moi quand on regarde les gardiens que Swayman devance (Andrei Vaslievskiy, Sergei Bobrovsky, Stuart Skinner). Les patineurs à cet endroit, comme Jason Robertson et Jake Guentzel, se sentent également comme de bien meilleurs choix.

Chris Kreider (NYR – LW) – ADP : 36,4 | Mon rang : 70

C’est comme si c’était à nouveau il y a deux ans. Kreider a explosé pour 52 buts en 2022, et la régression était apparente, et il était en retrait chez ADP. La régression a frappé, et il n’était pas un bon choix au repêchage. Il a rebondi avec 39 buts et 36 l’an dernier, mais il est difficile de s’attendre à ce qu’il maintienne ce taux de passes décisives. Son précédent record en carrière était de 25. Kreider est un poney à un tour qui peut participer aux ligues banger, mais même les coups sûrs sont en déclin ; L’année dernière, c’était sa première saison sous les 100 coups sûrs depuis sa saison recrue (2013), alors qu’il n’avait disputé que 23 matchs. Il n’y a aucune raison de choisir Kreider à la fin du troisième/au début du quatrième tour alors que vous pouvez trouver un joueur similaire en Timo Meier (ADP : 63,1) au début du sixième tour ou Owen Tippett (ADP : 80,2) au milieu du septième tour.

Adrian Kempe (LAK – C/RW) – ADP : 47,7 | Mon rang : 69

Kempe a un profil fantastique très similaire à celui de Kreider. La régression a atteint son SH% l’année dernière, mais cela n’a pas trop réduit sa valeur fantastique car il a considérablement augmenté sa production d’assistance. Kemper a augmenté son sommet en carrière en termes de passes décisives de 21 grâce à un SH% de 12,8 sur la glace et 22 passes secondaires. Quelques-uns de ces assistants vont forcément se tarir, et même s’il atteint 35 ans, il ne vaudra probablement pas le choix de fin de quatrième ronde. Kempe n’est pas aussi évident qu’un fondu que Kreider, mais je préférerais attendre des joueurs comme Meier et Tippett plusieurs tours plus tard.

Thatcher Demko (VAN – G) – ADP : 65,3 | Mon rang : 113

Comme Swayman, Demko comporte beaucoup de risques. Il ne semble pas que nous aurons un calendrier précis pour son retour, et même à son retour, les Canucks seront probablement très prudents avec sa charge de travail. Vancouver est une équipe qui prévoit une solide série éliminatoire et qui compte deux autres gardiens compétents, Arturs Silovs et Kevin Lankinen, il jouera donc probablement moins que les années passées. Attacher un choix de sixième ronde et prendre Demko comme votre gardien fantastique n°1 semble être une mauvaise stratégie. Si son ADP continue de baisser, Demko aura de la valeur cette saison, mais la hausse ne dépasse pas le risque à 65,3.

Brock Boeser (VAN – AD) – ADP : 66,8 | Mon rang : 98

Boeser a entamé la saison 2023-24 avec un SH% en carrière de 12,7, mais a tiré 19,6 pour cent et a marqué 40 buts pour la première fois de sa carrière. La régression a déjà commencé à s’installer l’année dernière, vous donnant une idée de ce à quoi vous attendre cette saison. Il a inscrit 27 buts (23,3 SH%) lors de ses 42 premiers matchs, mais n’a inscrit que 13 buts (14,8 SH%) lors de ses 39 derniers matchs. Il a marqué 27 buts et 29 passes décisives par rythme de 82 matchs pendant cette période. Ces chiffres sont plus proches de ce qu’il a fait les années précédentes et ne méritent pas un choix de sixième ronde. S’il n’est pas aussi bon que sa première mi-temps ou pas aussi mauvais que sa seconde mi-temps, la vérité pourrait se situer quelque part au milieu, faisant de lui un joueur 30-30. Vous pourriez égaler et peut-être même dépasser la production de Boeser avec Lucas Raymond (ADP : 96,9) 30 choix plus tard.

Brad Marchand (BOS – AG) – ADP : 68,2 | Mon rang : 94

Marchand a 36 ans et se retrouvera probablement avec Charlie Coyle and Co. beaucoup plus souvent qu’avec David Pastrnak sur le premier trio. La saison dernière, seulement 37 pour cent de son temps de glace en 5 contre 5 s’est déroulé sur une ligne avec Pastrnak, et ses résultats sur la glace ont chuté sans lui. Marchand et Pastrnak avaient ensemble un 3,7 GF/60 et 3,0 xGF/60, et Marchand avait un 2,4 GF/60 et 2,4 xGF/60 sans lui. Sans une période prolongée sur le premier trio, Marchand ne dépassera pas un point par match, et ses contributions dans les autres catégories sont facilement remplaçables. Alexis Lafrenière (ADP : 102,0) sera disponible trois tours plus tard et aura, à tout le moins, des chiffres comparables à Marchand.

Gustav Forsling (FLA – D) – ADP : 92,0 | Mon rang : 142

Forsling est un formidable défenseur de la LNH, mais il n’est pas un talent fantastique de huitième ronde. À moins que vous ne soyez dans une ligue plus/moins uniquement (si c’est le cas, quittez), l’ADP de Forsling n’a aucun sens. Ses trois dernières saisons ont été solides du point de vue Fantasy ; il a une moyenne de 11 buts, 28 passes décisives, une note de plus-39, 171 SOG, 75 coups sûrs et 98 tirs bloqués. Il couvre de nombreuses catégories, mais toutes à un niveau pour la plupart remplaçable. Peut-être que son ADP a été gonflé parce que les propriétaires de fantasy s’attendaient à ce qu’il reprenne PP1 pour le défunt Brandon Montour, mais cela ne semble pas être le cas. En fait, il semble qu’il soit au mieux troisième sur la liste. Actuellement, Adam Boqvist dirige cette unité avec Aaron Ekblad sur PP2. Les avantages d’un défenseur fantastique sont directement liés à son utilisation de PP. Sans cela, Forsling se dirige probablement vers une autre saison solide, mais qui fait de lui davantage une option fantastique n°3/haut de gamme n°4, et non le défenseur n°18 au classement général comme il est en train d’être repêché en ce moment. .

Devon Toews (COL – D) – ADP : 93,2 | Mon rang : 140

Comme Forsling, Toews est un formidable joueur de hockey dans la vie réelle, mais seulement une partie de cela se traduit par du hockey fantastique. Malgré un manque d’utilisation de PP, Toews semble toujours atteindre 50 points (trois saisons consécutives). Je pense que la production est un peu fragile parce qu’il dépend de jouer avec des talents d’élite. Cela n’a pas changé ; il devrait toujours être jumelé à Cale Makar et passer beaucoup de temps sur la glace avec Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen. Néanmoins, 96 défenseurs ont récolté au moins 50 passes décisives au cours des trois dernières années, et Toews a le troisième pourcentage de passes décisives secondaires le plus élevé (65,6 %). Les aides secondaires ont tendance à être très bruyantes et sujettes à une forte régression. L’autre problème avec Toews est que son chemin vers l’utilisation du PP1 est exceptionnellement étroit. Une blessure de Makar est le seul moyen pour que cela se produise. J’aime toujours Toews en tant que défenseur fantastique n ° 3 haut de gamme, mais je crains de le retirer du tableau en tant que 19e défenseur. Shayne Gostisbehere, qui dirige PP1 en Caroline, a récolté en moyenne près de 50 points par saison au cours des trois dernières années et est disponible 57 choix plus tard.