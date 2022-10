Yacht appartenant à un magnat russe sanctionné docks à Hong Kong

Un superyacht lié au magnat russe Alexey Mordashov a jeté l’ancre à Hong Kong cette semaine au milieu des mesures prises par les gouvernements occidentaux pour saisir des yachts liés à des hommes d’affaires russes sanctionnés.

Le mégayacht Nord, d’une valeur de plus de 500 millions de dollars, est arrivé à Hong Kong mercredi après-midi après avoir voyagé pendant plus d’une semaine depuis Vladivostok, en Russie, son dernier port d’escale.

ZELENSKYY DE L’UKRAINE DEMANDE À L’OTAN DE LANCER DES “GRÈVES PRÉVENTIVES” EN RUSSIE LE PORTE-PAROLE OBLIGÉ DE CLARIFIER

Mordashov est l’un des milliardaires les plus riches de Russie, avec une richesse estimée à plus de 18 milliards de dollars selon une estimation de Bloomberg. Il est le principal actionnaire et président de Severstal, la plus grande entreprise sidérurgique et minière de Russie.

Il a été sanctionné par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne en février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mordashov a depuis tenté de contester les sanctions contre lui devant les tribunaux européens.

UN ACTIVISTE RUSSIE QUI AURAIT CRITIQUE LE KREMLIN AU SUJET DE L’UKRAINE ACCUSÉ DE TRAHISON

Les autorités américaines et européennes ont saisi plus d’une douzaine de yachts appartenant à des magnats russes sanctionnés pour les empêcher de naviguer vers d’autres ports qui ne sont pas concernés par les sanctions. Les oligarques russes ont commencé à amarrer leurs yachts dans des ports dans des endroits comme la Turquie, qui entretient des relations diplomatiques avec la Russie depuis le début de la guerre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Nord, qui mesure 141,6 mètres (464,6 pieds), possède deux héliports, une piscine et 20 cabines. Le yacht navigue actuellement sous pavillon russe.