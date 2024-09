Yaber et Pantone Color Institute lancent un projecteur K3 exclusif en Lunar Rock

PARIS, 23 septembre 2024 /CNW/ — Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, a collaboré avec le Pantone Color Institute pour dévoiler un projecteur K3 en édition limitée dans la teinte exclusive Yaber Lunar Rock à l’occasion de la Fashion Week de Paris. Cette collaboration historique représente le premier partenariat du Pantone Color Institute avec une marque de projecteur, mettant en vedette Yaber Lunar Rock, une couleur qui définit l’élégance intemporelle, alliant raffinement haut de gamme et charme classique.



Projecteur Yaber K3 en Lunar Rock exclusif, personnalisé par le Pantone Color Institute



« Lunar Rock est un gris insaisissable avec un tempérament calme et une touche d’éclat métallique dont la présence crée une atmosphère de luxe », explique Laurie Pressmanvice-président du Pantone Color Institute. « Inspiré par la beauté intemporelle de la roche et de la pierre, des galets et du granit, des éléments qui ont résisté aux intempéries et à l’épreuve du temps, Lunar Rock confère au projecteur phare de Yaber un sentiment de force et de fiabilité cachées. »

Ce projecteur K3 en édition limitée allie un style époustouflant à des performances de premier ordre, ce qui lui confère une « apparence supérieure » à tous égards. La couleur Yaber Lunar Rock respire la confiance et l’élégance moderne, tandis que ses 1 600 lumens ANSI et son NovaGlow exclusifMT La technologie donne vie aux images, vous permettant de profiter d’une expérience visuelle qui non seulement est plus esthétique, mais offre également de meilleures performances.

La série K3 standard, offrant les mêmes performances puissantes, est désormais disponible en pré-commande sur Site officiel de Yaber. De plus, le projecteur Yaber T2 pour les soirées cinéma et les fêtes en plein air est disponible sur Amazone.

À propos de Yaber

Fondée en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d’unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a été récompensée par des prix prestigieux, notamment le Red Dot Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s’engage à repousser les limites de l’excellence visuelle et audio. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant une quête de perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu’un voyage enrichissant de dépassement de soi continu.

Pour les dernières mises à jour, visitez https://www.yaber.com/collections alors que Yaber continue de redéfinir l’excellence du divertissement.

