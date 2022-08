Yaanam : le premier film scientifique en sanskrit au monde sur la saga “Mangalyaan”, prévu pour la première en août

Le premier film scientifique en sanskrit de l’histoire du cinéma mondial, “Yanam”, qui tourne autour de la mission réussie de Mangalyaan en Inde, devrait toucher le public ce mois-ci. Le documentaire scientifique tant attendu en langue classique, qui tourne autour de l’histoire à succès de l’historique “Mars Orbiter Mission (MOM)” alias “Mangalyaan”, sera présenté en première devant un public sélectionné le 21 août à Chennai. MOM a été lancé avec succès en 2013 par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

Le président de l’ISRO, S Somanath, lancerait le premier ministre à Chennai lors d’une cérémonie à laquelle assisteraient également l’ancien président de l’agence spatiale K Radhakrishnan et l’actuel directeur du VSSC, S Unnikrishnan Nair.

Ravi Kottarakkara, secrétaire de la Chambre du cinéma du sud de l’Inde, participerait également au programme, a déclaré le cinéaste primé national Vinod Mankara, qui a dirigé le docu-film.

Il a dit que ‘Yaanam’ est basé sur le livre de Radhakrishnan “Mon Odyssée : Mémoires de l’homme derrière la mission Mangalyaan”.

« L’objectif du documentaire est de projeter le potentiel de l’ISRO et les capacités de ses scientifiques devant le monde. Cela explique comment les scientifiques indiens ont surmonté toutes les limitations et ont fait de la mission complexe sur Mars un énorme succès dès la première tentative elle-même », a-t-il déclaré à PTI.

Mankara a déclaré que le film avait été réalisé avec le soutien total de l’ISRO.

Il a déclaré que le documentaire de 45 minutes est un film sanskrit complet, car l’intégralité du scénario et des dialogues sont en langue ancienne.

La majorité des textes anciens du sous-continent, y compris celui de l’espace et de l’astronomie, ont été compilés en sanskrit et donc qu’y a-t-il de mal à utiliser cette langue comme support dans un film qui raconte la mission du pays sur Mars, a-t-il demandé.

En plus de le projeter pour la communauté scientifique et dans les universités et collèges du pays, le réalisateur prévoit également une première mondiale de son documentaire.

Le film DTS numérique 4K est produit par AV Anoop sous la bannière AVA Productions.

