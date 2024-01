YA Media Star Alloy Entertainment grandit

Les dirigeants de la bannière derrière « You » et « Pretty Little Liars » discutent de l’évolution de l’entreprise sur le podcast Variety « Strictly Business »

Alloy Entertainment a longtemps été l’équivalent d’une reine des abeilles dans le monde de la télévision et des livres pour jeunes adultes. Mais de grands changements survenus sur le marché de la télévision en particulier ont poussé la marque appartenant à Warner Bros. à regarder au-delà des adolescents et de la vingtaine pour trouver de nouvelles cliques d’audience.

Dans le dernier épisode de Variété podcast « Strictly Business », Leslie Morgenstein, PDG d’Alloy, Gina Girolamo, chef de la télévision, et Elysa Koplovitz Dutton, responsable du cinéma, discutent de l’approche non traditionnelle de l’entreprise en matière de développement d’émissions de télévision, de films et de livres. Alloy a été construit au cours des 30 dernières années grâce au succès de séries de livres YA telles que « Sisterhood of the Travelling Pants », « Pretty Little Liars » et « Gossip Girl ». Mais la courbe de la demande a changé ces dernières années.

« La réalité de l’entreprise aujourd’hui est que l’entreprise est vraiment passée d’une entreprise de livres avec un bureau de cinéma et de télévision à une entreprise de cinéma et de télévision dotée d’une machine interne de génération d’IP qui, avec beaucoup de succès, est rentable, mais nous sommes maintenant bien plus nombreux. plus conscient du fait que notre secteur du livre existe pour alimenter le cinéma et la télévision », déclare Morgenstein. « Et la communication [between divisions] est beaucoup plus fréquent qu’avant.

Le désir de la société de se développer dans ce que les dirigeants décrivent comme des histoires entièrement centrées sur les adultes a été alimenté par ses récents succès avec des projets tournant autour de personnages bien au-delà de l’adolescence.

« Si vous regardez les 18 derniers mois, nos deux plus grands succès sont [Netflix drama series] “Toi et [Netflix movie] “Purple Hearts, qui était une romance pour adultes”, dit Morgenstein. « Notre activité de livres représente actuellement environ 25 % de livres pour adultes – bien que les titres YA soient lus par de nombreuses femmes adultes – mais d’ici fin 2025, ce sera 50-50. »

Les changements stratégiques au sein de deux réseaux de télévision linéaires plutôt jeunes – le réseau de diffusion CW et le câblodistributeur Freeform, propriété de Disney – ont accéléré les démarches d’Alloy. «Ils étaient les plus gros acheteurs de nos émissions pour adolescents avec des protagonistes adolescents. Il ne s’agit pas de pointer du doigt, c’est simplement une mesure de la manière dont le marché a changé », déclare Morgenstein.

Le principe fondateur d’Alloy, qui consiste à créer un cercle vertueux de livres, d’émissions de télévision et de films, n’a pas changé, même si un plus grand nombre de ses personnages sont en âge de boire et de voter. Alloy, qui ne distribue pas ses propres livres mais les conditionne pour les vendre à des éditeurs établis, dispose d’une vaste bibliothèque de titres sur laquelle il s’appuie pour se documenter. Les titres plus anciens peuvent devenir soudainement pertinents si Girolamo ou Dutton entendent qu’un réseau ou un studio est à la recherche d’un genre, d’un thème ou d’un décor particulier.

« Parce que nous avons cette écurie de livres et un flux continu de matériel qui nous arrive, nous pouvons vraiment nous concentrer sur le [development] le travail, qui est un luxe », dit Dutton. « Et c’est merveilleux que si vous avez une idée de long métrage, ou si vous entendez quelque chose qu’un studio recherche vraiment, pouvoir gérer cela par notre activité de livre, puis parler de ce à quoi cela ressemblerait sous forme de livre. Parce que nous savons tous que les studios sont vraiment excités lorsqu’ils apprennent qu’il y a un livre. Et les éditeurs sont vraiment excités lorsqu’ils apprennent qu’il pourrait y avoir un film. Cela devient donc vraiment une économie circulaire, de la meilleure façon possible, et très créative.

Le solide pipeline de contenu et d’idées signifie que les équipes de Dutton et Girolamo ne sont pas prises dans la course au nouveau matériel littéraire ou aux écrivains à la recherche de grosses sommes d’argent pour des présentations et des grandes lignes. « Cela fait partie de la joie d’être au rez-de-chaussée de cette entreprise. Tout est très fluide et nous communiquons régulièrement », explique Girolamo. Les romans qui se transforment en plusieurs séries de livres sont une ressource précieuse pour les showrunners toujours avides de nouveautés. « On peut donc même penser en termes de saisons. Vous pouvez vous projeter sur quelque chose qui vous tient à cœur en ce qui concerne la manière de le maintenir.

Entre autres sujets, le trio discute des enseignements tirés du transfert en 2019 de la série dramatique « You » de Lifetime à Netflix, où la vedette de Penn Badgley est devenue un grand succès au cours de sa deuxième année après une première saison terne.

