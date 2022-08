Y en aura-t-il un ? Ce que nous savons – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Pour des millions de millénaires, Le journal d’une princesse a changé la donne lors de sa sortie en 2001. Le film, basé sur Chez Meg Cabot best-sellers, a suivi Mia Thermopolis, une fille ordinaire qui découvre qu’elle est en fait la princesse de Genovia. Le journal d’une princesse fabriqué Anne Hathaway une star et nous a donné l’un des meilleurs duos à l’écran : Anne et Julie Andrés comme Mia et la reine Clarissa Renaldi.

Après le succès du film original, la suite The Princess Diaries 2: fiançailles royales est sorti en 2004. Depuis lors, les fans de Le journal d’une princesse réclamaient un troisième film. Est-ce que ça va arriver? HollywoodLa Vie a tout ce que vous devez savoir sur Les journaux de la princesse 3.

Y aura-t-il un “Princess Diaries 3” ?

Parler de Les journaux de la princesse 3 se passe depuis 2016. Directeur Garry Marshall prévoyait un troisième film. “J’étais avec Anne Hathaway il y a quelques semaines. On dirait qu’on veut faire Les journaux de la princesse 3 à Manhattan », a déclaré Garry PERSONNES en mars 2016. Le réalisateur légendaire est décédé quelques mois plus tard en juillet 2016 des suites d’une pneumonie après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Alors que Disney n’a pas confirmé Les journaux de la princesse 3, il y avait un script à un moment donné. « Il y a un scénario pour le troisième film… Il y a un scénario », a révélé Anne sur Regardez ce qui se passe en direct en 2019. Les détails de l’intrigue dans le script ont été gardés secrets. The Princess Diaries 2: fiançailles royales s’est terminé avec Mia devenant reine de Genovia et se faisant plaisir pour toujours avec Nicholas. Un troisième film pourrait reprendre des éléments de Chez Meg Cabot agendas princesse série de livres et peut-être présenter la demi-sœur de Mia, Olivia Grace.

Intérêt du casting

Le casting principal de Le journal d’une princesse les films sont entièrement à bord pour revenir pour Les journaux de la princesse 3. “Je veux le faire. Julia [Andrews] veut le faire. Debra Martin Chase, notre producteur, veut le faire. Nous voulons tous vraiment que cela se produise », a déclaré Anne sur Regardez ce qui se passe en direct en 2019. “C’est juste que nous ne voulons pas à moins que ce soit parfait, parce que nous l’aimons autant que vous l’aimez. C’est aussi important pour nous que pour vous, et nous ne voulons rien livrer tant que ce n’est pas prêt, mais nous y travaillons, alors… »

Julie a admis en 2020 qu’elle serait “prête” à revenir en tant que Clarisse, mais rien n’était encore gravé dans le marbre. “J’ai entendu dire qu’il pourrait y en avoir un”, a-t-elle déclaré sur Le discours. «On en parle depuis longtemps, mais rien n’a été sur mon bureau ou quelque chose comme ça. je pense que je le ferais [do it]. Je deviens terriblement vieux et grincheux. Je ne sais pas si c’est le bon moment, mais je pense travailler avec Annie [Anne Hathaway] serait à nouveau charmant, et je serais sûr que je serais partant pour ça.

Elle a ajouté: «Je pense que nous devrions attendre – si un script arrive, attendons cela. Bien sûr, nous n’aurions pas le merveilleux Garry Marshall qui était le réalisateur. Il est passé. Et il était vraiment les écrous et les boulons de tout cela.

Julie a de nouveau été interrogée sur son retour pour un troisième film au Dolby Theatre de Los Angeles avant de recevoir le AFI Life Achievement Award en juin 2022. «Je ne sais pas, je pense que je suis la seule – elle est probablement toujours d’accord pour ça , mais je suis peut-être un peu trop vieille mamie pour ça, je ne sais pas », a déclaré Julie Divertissement ce soir. “Cela dépend de l’histoire, et s’ils peuvent trouver quelque chose, ce serait merveilleux”, a-t-elle expliqué. “Mais sinon, il y aura d’autres choses.”

Chris Pinqui a rejoint Le journal d’une princesse univers comme Nicholas dans la suite, dit En plus en mai 2022 qu’il reviendrait si le troisième film avait lieu « à Los Angeles, je serai là… si c’est à LA C’est ma ville natale. J’ai beaucoup de fierté.”

C’est nous étoile Mandy Moore, qui a joué la méchante fille Lana dans le premier film, est tout à fait prête à revenir également. “Si je devais être impliqué, je serais partant pour une apparition – peut-être qu’elle pourrait faire amende honorable avec Mia et s’excuser d’avoir été une brute quand elle était plus jeune. Elle manquait d’assurance, traversait une période difficile de sa vie et [has now] réfléchi à la raison pour laquelle cela n’allait pas », a-t-elle déclaré à Elle.com en 2017.

Deux ans plus tard en 2019, Mandy a révélé à Les gens maintenant qu’elle voudrait certainement voir si la vie a donné un coup de pied à Lana “parce qu’elle était l’intimidatrice à l’école [if she comes back]. J’aimerais la voir si la vie a bouclé la boucle et peut-être qu’elle est un peu plus, eh bien, humble. Je serais à terre !”

Lors d’une apparition sur Le spectacle de Drew Barrymore en août 2022, Mandy a déclaré qu’elle serait « prête » à revenir pour Journal de princesse 3. Elle a également précisé qu’elle n’avait «rien entendu» sur le film, à part les rumeurs selon lesquelles cela se passait. “Mon personnage était l’ennemi juré du personnage d’Anne Hathaway dans le premier film. Elle était si méchante. J’ai l’impression qu’il n’y a peut-être pas de place pour elle. Bien que, l’autre angle est peut-être qu’elle a fait un 180 et a changé sa vie et elle et Mia sont devenues de très bonnes amies.

Heather Matarazzo, qui jouait la meilleure amie de Mia, Lily, a révélé si elle reviendrait ou non dans une interview en 2016 en l’honneur du 15e anniversaire du film original. “Si Annie et Julie sont à terre, bien sûr”, a-t-elle dit Cosmopolite.

Corbeau-Symone est tout pour Les journaux de la princesse 3 si elle retravaille avec Julie. « Est-ce que je pourrai chanter à nouveau avec Julie Andrews ?! Ouais j’y retourne Journal de princesse 3!” elle a dit Flux d’actualités. « Si je pouvais à nouveau chanter avec Julie Andrews, ce serait génial ! je veux dire je suis un Mary Poppins fan, alors c’est juste le paradis pour moi.

En 2017, l’auteur Meg Cabot admis à EO qu’il y avait un intérêt à Les journaux de la princesse 3 en « hommage » au regretté Garry Marshall. Cependant, elle ne savait rien de plus qu’un script était là-bas. « Alors, qui sait ? [It] pourrait arriver, comme on dit », a déclaré Meg.

Elle n’était “pas autorisée” à dire ce qu’un tiers Film Journal de princesse serait environ. “Je voudrais aimer s’asseoir et parler de [it], mais je ne peux pas. Je n’ai pas le droit », a-t-elle noté. «Mais c’est vraiment plus après le film que les livres, donc si elle – la dernière version que j’ai lue, elle n’a certainement pas découvert qu’elle avait une sœur cadette biraciale… ce que j’aurais personnellement trouvé hilarant, mais ce n’était pas le cas. la direction dans laquelle ils allaient.

Intérêt des fans

Le journal d’une princesse les fans n’ont jamais abandonné la possibilité d’un troisième film. Au fil des ans, les fans ont exprimé leur enthousiasme Les journaux de la princesse 3. Voir les tweets ci-dessous :

Pour tant de fans, Le journal d’une princesse les films étaient des films clés de leur enfance. Disney a pris la formule princesse et y a apporté une touche moderne. Qui ne veut pas voir Mia en tant que reine de Genovia dans Les journaux de la princesse 3? Donnez aux gens ce qu’ils veulent !