‘Y’ dans l’Okanagan change de nom

Le YMCA a de grands projets pour l’avenir, qui ont commencé par un changement de nom.

Jeudi (11 août), il a été annoncé que le YMCA d’Okanagan sera désormais connu sous le nom de YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique. Les membres du YMCA ont reçu la nouvelle du changement de nom par e-mail le mardi 9 août.

« Le Y est en constante évolution et nous ne voulons pas être limités par notre nom en termes de communautés que nous desservons », a déclaré Allyson Graf, PDG du YMCA de Southern Interior BC. “Nous assurons cependant à notre communauté que nous resterons le même Y, avec la même mission de renforcer les fondations des communautés.”

Pour l’instant, l’organisme de bienfaisance n’a pas l’intention de modifier ses programmes qu’il offre dans le centre et le sud de l’Okanagan.

“Nos communautés sont confrontées à des défis importants, notamment l’isolement, la détérioration de la santé mentale et l’inactivité”, a déclaré Graf. “Avec nos partenaires, nos donateurs et d’autres organisations caritatives incroyables, nous travaillons pour soutenir notre communauté et nos citoyens.”

