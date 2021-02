Y aura-t-il une saison 2 de Wandavision?

Les fans de MARVEL attendent avec impatience d’autres épisodes de Wandavision alors que la première série tire à sa fin.

Wandavision est la première des chroniques télévisées de Marvel Studios et le début de la phase quatre de l’univers cinématographique.

Y aura-t-il une autre saison de Wandavision?

La poursuite de Wandavision n’a pas encore été confirmée.

La pandémie a retardé la production d’une multitude de titres Marvel, il est donc peu probable que la deuxième saison de la série, si elle est confirmée, fasse ses débuts avant 2022.

«Le parcours de Wanda et Vision jusqu’à ce point est une histoire d’amour pur et innocent et de connexion profonde avec une autre personne», Elizabeth Olsen, qui joue Wanda, a dit Elle.com de la première saison.

«C’était aussi très traumatisant. La tragédie a toujours été leur histoire. Dans notre émission, nous essuyons en quelque sorte cela et repartons à neuf».

Selon Olsen, une deuxième saison de l’émission n’est pas hors de question.

« Ça pourrait [have a second season], « taquina-t-elle à Collider.

Que pourrait-il se passer la saison prochaine?

La finale de la première saison de Wandavision air le 5 mars.

Parce que la série n’est pas encore terminée, il n’y a pas beaucoup de rumeurs sur l’intrigue de la saison prochaine.

WandaVision – une production de Marvel Studios – est un spin-off de Avengers: Endgame et un prélude à Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Paul Bettany joue le rôle de Vision – un androïde amélioré par des intelligences artificielles JARVIS

La soeur Olsen Elizabeth a été choisie pour le rôle de Wanda Maximoff – qui s’appelle également Scarlet Witch.

La série se déroule après Marvel’s Avengers: Endgame, où Vision, Ultron et Mind Stone ont été tués après le claquement du doigt de Thanos.

Il emmène Wanda Maximoff et Vision à travers les décennies, y compris les années 50, dans le style des programmes télévisés des années 1950.

En révélant un peu plus sur le spectacle, Elizabeth a expliqué comment cela mènerait directement au film Marvel, Doctor Strange 2, avec Benedict Cumberbatch.

Elle a déclaré sur Good Morning America: « Il n’y a jamais grand chose dont nous pouvons parler dans Marvel, mais je pense que WandaVision est une progression naturelle dans ce qui se passe dans Doctor Strange 2.

« Je pense [Marvel boss] Kevin Feige fait un travail vraiment incroyable en entrelaçant la télévision format avec les films afin que nous puissions raconter des histoires plus intéressantes à l’avenir. «

Quels autres originaux Marvel seront présentés en première sur Disney +?

L’univers cinématographique Marvel continuera de croître à mesure que de plus en plus d’originaux Marvel feront leurs débuts sur Disney +. Ces titres comprennent:

Le faucon et le soldat d’hiver

Loki

Oeil de faucon

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

She-Hulk

Chevalier de la lune

Mme Marvel

Invasion secrète

Guerres d’armure

Coeur de pierre

Je suis Groot

Disney + est disponible avec un abonnement pour 6,99 $ par mois ou un taux annuel de 69,99 $ par an.

En mars 2021, le prix mensuel passera à 7,99 $ et le coût annuel passera à 79,99 $.

De plus, il existe également une option groupée avec Disney +, Hulu et ESPN + pour 12,99 $ par mois.