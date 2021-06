Y aura-t-il une saison 2 de Time ?

Les FANS du drame de la prison sombre, Time, se demandent s’ils auront droit à une deuxième saison de l’émission alors qu’ils se gavent du succès de la BBC.

La mini-série en trois parties met en vedette Sean Bean et Stephen Graham, Time suit le nouveau prisonnier Mark Cobden (Bean) et le gardien de prison Eric McNally (Graham) et les expériences difficiles et effrayantes d’être à l’intérieur.

BBC

Le drame de la BBC fera-t-il son retour ?[/caption]

Y aura-t-il une série 2 de Time ?

La BBC n’a pas encore confirmé s’il y aura une série de suivi.

Comme Time est une série limitée, la deuxième saison d’épisodes semble peu probable, mais pas complètement hors de question.

Le drame de la prison a atterri sur BBC One et iPlayer le 6 juin 2021 et, compte tenu de la finale ouverte, une deuxième saison pourrait un jour être une possibilité si le réalisateur Jimmy McGovern choisit de revenir.

BBC

Sean Bean dans le rôle de Mark Cobden[/caption]

Que pourrait-il se passer dans la saison 2 ?

La saison deux pourrait potentiellement voir McNally chercher à se venger de Mark Cobden pour son emprisonnement.

L’émission pourrait également aborder la façon dont McNally gère la vie en dehors de la prison depuis sa libération lors de la finale de la saison.

Comment s’est terminée la première saison ?

Dans la première saison, Sean Bean incarne Mark Cobden, un ancien enseignant qui est en prison pour avoir tué un cycliste alors qu’il conduisait en état d’ivresse et condamné à quatre ans.

À ses débuts en prison, il est victime d’intimidation par un autre détenu et a des compagnons de cellule en difficulté.

Pour arrêter l’intimidation, il fait appel à Jackson Jones, un détenu plus âgé dont nous découvrons qu’il est à la tête d’un réseau de passeurs et qui bientôt demande une faveur à Mark.

Pennsylvanie

Le spectacle se termine avec McNally qui obtient son comeuppance[/caption]

La série se termine lorsque les téléspectateurs découvrent que Jackson avait fait chanter le gardien de prison Eric McNally (Stephen Graham) pour faire entrer de la drogue et d’autres produits de contrebande dans la prison.

Eric est surpris en train de faire de la contrebande dans le dernier épisode et a avoué, expliquant qu’il a fait ce qu’il a fait pour protéger son fils, un détenu dans une autre prison.

Il est condamné à quatre ans et refuse de donner des noms et d’incriminer les autres, car il voulait s’assurer que son fils reste en sécurité.

Dans certaines des scènes finales de Time, nous voyons Mark et Eric échanger leurs places depuis le début du drame, Eric se préparant à purger sa peine et Mark se préparant à sa liberté.





Stephen Graham a révélé au Sun qu’il avait suivi un gardien de prison pour incarner le personnage.

« ‘J’ai absorbé ce type comme une éponge. Ces gardiens de prison, ils essaient de faire leur travail au mieux de leurs capacités », a déclaré l’acteur de This Is England et Line of Duty.

« Leur travail est de se protéger, de protéger les prisonniers et d’en faire un endroit agréable, raisonnable, cohérent où chacun peut faire son temps, traité avec respect. »