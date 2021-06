LA nouvelle série Netflix Sex/Life est sortie sur la plateforme de streaming le 25 juin 2021.

Les fans de la série attendent avec impatience le retour ou non de la série.

La première saison de Sex/Life a été diffusée sur Netflix le 25 juin

Qu’est-ce que le sexe/la vie?

Selon sa description officielle de Netflix, Sex/Life parle d’une femme et d’une mère de banlieue qui « fait un voyage dans le passé chargé de fantaisie qui met son présent sur une trajectoire de collision avec son passé d’enfant sauvage ».

Le casting comprend Sarah Shahi dans le rôle de Billie Connelly, Adam Demos dans le rôle de Brad Simon, Mike Vogel dans le rôle de Cooper Connelly et Margaret Odette dans le rôle de Sasha Snow.

Billie, qui se réconcilie avec son mari Cooper pour décider que la vie en banlieue n’était pas pour elle, court directement vers son ex-petit ami producteur de musique Brad pour déclencher un arrangement passionnant.

« Cela a toujours été destiné à être une réalisation choquante pour Billy », a déclaré la showrunner Stacy Rukeyser à TVLine.

Sex/Life est diffusé exclusivement sur Netflix

«Elle aime ses deux enfants, mais elle est dans ce monde avec d’autres parents qui semblent s’épanouir uniquement dans ce monde, et cela ne lui suffit pas. Il y a cette autre partie d’elle-même, ce moi plus sexuel, cette partie sauvage ou libre d’elle-même qu’elle veut expérimenter.

« C’était une si grande partie du spectacle de dire: » Oui, toutes les parties des femmes devraient être célébrées et reconnues et soignées par leurs partenaires. » C’est une libération, en quelque sorte, quand elle traverse New York, et il y a un mélange d’émotions », explique Rukeyser.

Y aura-t-il une saison 2 de Sex/Life ?

Rukeseyer a confirmé qu’il y aurait une saison deux de la série après avoir exploré le cliffhanger de l’épisode final.

Cependant, la série n’a pas encore été renouvelée par Netflix.

Lorsque Billie indique clairement qu’elle ne quittera pas son mari pour Brad, mais qu’elle souhaite explorer une relation sexuelle avec lui, les téléspectateurs et la gauche veulent savoir ce qui se passe ensuite.

Netflix n'a pas encore renouvelé Sex/Life pour une nouvelle saison

« Je ne sais pas ce que Brad va lui dire. Il a vraiment mis tout son cœur dans l’allée et lui a proposé un bonheur pour toujours, et ce n’est pas ce qu’elle lui propose », ajoute Rukeyser.

« Je ne sais pas si Brad dira oui ou non. Mais c’est ce que nous espérons avoir la chance d’explorer dans la saison 2. »

« C’est une situation tellement complexe », ajoute Shahi. « J’espère juste que si nous arrivons à la saison 2, nous pourrons continuer dans le terrier du lapin parce que c’est certainement compliqué à jouer. C’est amusant à jouer, et je pense que c’est juste incroyablement réel.

Qu’est-ce que les gens ont dit à propos de Sex/Life Saison 1 ?

Le public s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions sur la première saison de Sex/Life.

La scène de la douche au gymnase! C’est pourquoi Billie n’arrête pas de penser à Brad !! #VieSexe pic.twitter.com/wFHj1KfEb0 -Jazonda (@meowyogini) 26 juin 2021

« La scène de la douche au gymnase ! C’est pourquoi Billie n’arrête pas de penser à Brad !! #VieSexe”, a écrit un utilisateur.

L’un d’eux a déclaré : « en découvrant le nouveau #vie sexuelle série sur netflix, puis réalisant que je n’en ai pas.

« Huit ans et elle a toujours son numéro de téléphone enregistré ??… avec son vrai nom ?!? #vie sexuelle« , a ajouté un fan.

« Moi quand Brad s’est retourné sous la douche #vie sexuelle”, a écrit un autre avec effronterie.