Y aura-t-il une saison 2 de ‘Ginny & Georgia’?

La série NETFLIX Ginny & Georgia est devenue une frénésie populaire parmi les téléspectateurs Sur la plateforme.

La série dramatique a été créée en 2021 et a été surnommée la nouvelle Gilmore Girls de l’année.

Y aura-t-il une saison 2 ‘Ginny & Georgia’?

On ne sait pas s’il y aura une saison 2 de Ginny & Géorgie.

L’émission en est à sa première saison et est rapidement devenue une série populaire sur Netflix.

Les fans de la série estiment qu’une nouvelle saison pourrait potentiellement être disponible sur la plate-forme d’ici le printemps 2022.

Netflix n’a pas encore confirmé si l’émission sera renouvelée pour une nouvelle saison.

De quoi parle Ginny & Georgia?

La série est centrée sur la vie de la Géorgie et de ses deux enfants, Ginny et Austin, qui ont déménagé du Texas à Wellsbury, Massachusetts pour un nouveau départ après la mort soudaine de son mari.

En quête d’une nouvelle vie, la famille connaît quelques mésaventures en cours de route.

Ginny a également du mal avec son lycée progressif alors qu’elle tente de se frayer un chemin dans sa nouvelle école.

Qu’est-ce que les fans de la série ont dit à propos de Ginny & Georgia?

Les fans de la série ont été stupéfaits après Ginny, qui «n’a jamais embrassé un garçon», perd sa virginité dans une torsion de scène de sexe.

Expliquant ses raisons pour lesquelles Ginny a perdu sa virginité dans le premier épisode, a déclaré la créatrice Sarah Lampert TVLine: « Une grande partie de notre émission porte sur la subversion des tropes, et l’un de mes tropes les moins préférés est l’idée que la virginité est – et seulement pour les femmes, vraiment – quelque chose de spécial à conserver.

«Ce que j’aime que nous ayons fait – et tout le monde était à bord et voulait faire – était, directement dans le pilote, que Ginny perde sa virginité, car cela n’allait pas être une émission où c’était quelque chose qui faisait partie de son identité et protégée tout au long de la saison.

« Nous voulions que ce ne soit pas ce truc. »

Un fan a déclaré: « Ok, Ginny passer de ne jamais embrasser un mec à avoir soudainement des relations sexuelles avec le premier mec qu’elle rencontre a littéralement un sens * zéro *. »

Un autre a ajouté: « Je suis ici pour le complot Ginny et la Géorgie »